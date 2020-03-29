COVID-19 виявили у ще одного "слуги"

У нардепа, члена фракції "Слуга народу" Володимира Ватраса виявлено коронавірус.

Джерело: заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Позитивний результат тесту отримав Володимир Ватрас. Володимир зараз перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні.

На засіданні фракції "Слуга Народу" у п’ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував в самоізоляції вдома".

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