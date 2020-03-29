COVID-19 виявили у ще одного "слуги"
Неділя, 29 березня 2020, 18:33
У нардепа, члена фракції "Слуга народу" Володимира Ватраса виявлено коронавірус.
Джерело: заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук у Facebook
Пряма мова Кравчук: "Позитивний результат тесту отримав Володимир Ватрас. Володимир зараз перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні.
На засіданні фракції "Слуга Народу" у п’ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував в самоізоляції вдома".
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Нагадаємо,
- 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
- Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка.
- У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційник Сергій Рудик.
- Лукашева вже виписали з Олександрівської лікарні.
- 28 березня нардеп, виключена з фракції "Слуги народу" Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.
Українська правда