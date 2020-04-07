Попри обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19 у країнах походження, ДК "Укроборонпром" розпочала процес поставки Міністерству оборони України 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1.

Джерело: генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, якого цитує пресслужба концерну

Пряма мова: "Постачальник та Міноборони максимально сприяли у виконанні цього важливого для обороноздатності держави контракту.

Без синергії спільних дій в нинішніх умовах виконувати такі замовлення важко: ринки, де традиційно продається військова техніка та озброєння, працюють нестабільно, у зв’язку із закриттям кордонів більшості країн світу питання фізичних міжнародних поставок також значно ускладнилося.

І тим не менше, для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів і доставити потрібну військовим техніку вчасно. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно".

Деталі: Компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", почала поставки машин в Україну минулого тижня із випередженням передбаченого державним контрактом терміну. З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії.

Поставки для Міністерства оборони України відбуваються за контрактом в рамках державного оборонного замовлення.