В Україну почали експортувати БМП-1

10929 переглядів
Вівторок, 7 квітня 2020, 16:03

Попри обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією COVID-19 у країнах походження, ДК "Укроборонпром" розпочала процес поставки Міністерству оборони України 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1.

Джерело: генеральний директор ДК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус, якого цитує пресслужба концерну

Пряма мова: "Постачальник та Міноборони максимально сприяли у виконанні цього важливого для обороноздатності держави контракту.

Без синергії спільних дій в нинішніх умовах виконувати такі замовлення важко: ринки, де традиційно продається військова техніка та озброєння, працюють нестабільно, у зв’язку із закриттям кордонів більшості країн світу питання фізичних міжнародних поставок також значно ускладнилося.

І тим не менше, для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів і доставити потрібну військовим техніку вчасно. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно".

 

Деталі: Компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", почала поставки машин в Україну минулого тижня із випередженням передбаченого державним контрактом терміну. З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії.

 

Поставки для Міністерства оборони України відбуваються за контрактом в рамках державного оборонного замовлення.  

Теми: Укрспецекспорт Укроборонпром Збройні сили Міноборони зброя


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Укрспецекспорт очолив депутат Київради 9 січня 2020, 16:52
"Укроборонпром" повернув контроль над "Укрспецекспортом" 27 вересня 2019, 22:03
Британія надала притулок екс-керівнику "Укрспецекспорту" Бондарчуку 26 липня 2018, 16:55
Усі новини
Головні новини
"Слуга народу" поки не може відмовитись від держгрошей на користь боротьби з COVID-19
Венедіктова про справу Шеремета: Не треба було робити такого гучного брифінгу
Запрацював мобільний додаток для моніторингу самоізоляції
7 квітня. No time to die: В Росії більше тисячі  інфікованих за день, Китай звітує про відсутність смертей, Данія пом'якшує карантин
Усі новини
психологія

Психологічний супровід під час карантину: для українців створили безкоштовний ресурс

Досвід

Як це – працювати аптекаркою