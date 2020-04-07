В Украину начали экспортировать БМП-1

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Вторник, 7 апреля 2020, 16:03

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19 в странах происхождения, ГК "Укроборонпром" начал процесс поставки Министерству обороны Украины 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1.

Источник: генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичус, которого цитирует пресс-служба концерна

Прямая речь: "Поставщик и Минобороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта.

Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ большинстве стран мира вопрос физических международных поставок также значительно осложнился.

И тем не менее, для Концерна принципиально выполнить все обязательства перед государством в рамках уже подписанных контрактов и доставить нужную военным технику вовремя. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя".

 

Детали: Компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", начала поставки машин в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Со 2 апреля начата техническая инспекция партии.

 

Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа.

Темы: Укрспецэкспорт Укроборонпром Вооруженные силы Минобороны оружие


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