В Украину начали экспортировать БМП-1
Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19 в странах происхождения, ГК "Укроборонпром" начал процесс поставки Министерству обороны Украины 37 единиц боевых машин пехоты БМП-1.
Источник: генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичус, которого цитирует пресс-служба концерна
Прямая речь: "Поставщик и Минобороны максимально способствовали в исполнении этого важного для обороноспособности государства контракта.
Без синергии совместных действий в нынешних условиях выполнять такие заказы трудно: рынки, где традиционно продается военная техника и вооружение, работают нестабильно, в связи с закрытием границ большинстве стран мира вопрос физических международных поставок также значительно осложнился.
И тем не менее, для Концерна принципиально выполнить все обязательства перед государством в рамках уже подписанных контрактов и доставить нужную военным технику вовремя. 37 боевых машин пехоты Вооруженные силы получат вовремя".
Детали: Компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", начала поставки машин в Украину на прошлой неделе с опережением предусмотренного государственным контрактом срока. Со 2 апреля начата техническая инспекция партии.
Поставки для Министерства обороны Украины проходят по контракту в рамках государственного оборонного заказа.