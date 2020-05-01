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Літаки ВПС Іспанії, Британії і Франції патрулюватимуть небо над країнами Балтії

П'ятниця, 1 травня 2020, 10:41

У четвер на авіабазі ВПС Литви в Шяуляй відбулася церемонія зміни контингентів Балтійського повітряного патрулювання - бельгійські військові передали місію представникам ВПС Іспанії і Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

53-ту місію повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії очолить Іспанія. Для іспанців - це вже п'ята місія в Литві, а Королівські військово-повітряні сили Британії охороняють країни Балтії вшосте. Іспанці патрулюватимуть повітряний простір на шести винищувачах F - 18 Hornet, британці - на чотирьох винищувачах Eurofighter Typhoon.

Місію патрулювання в небі над Балтією з бази в Естонії будуть здійснювати французькі військові. ВПС Франції виконуватимуть місію в Естонії на чотирьох винищувачах Mirage 2000.

"Від імені Литви висловлюю повагу Королівським ВПС Бельгії за зусилля з охорони повітряного простору Балтійського регіону в такий для всіх нас напружений період", – зазначив у прес-релізі командувач ВПС Литви, полковник Дайнюс Гузас.

 Натівська місія Балтійського повітряного патрулювання проводиться в країнах Балтії з 2004 року, коли Литва, Латвія та Естонія стали членами Альянсу. У минулому році винищувачі союзників піднімалися в небо 200 разів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПрибалтикаавіаВелика БританіяФранція
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