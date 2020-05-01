Самолеты ВВС Испании, Британии и Франции будут патрулировать небо над странами Балтии

В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй состоялась церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования - бельгийские военные передали миссию представителям ВВС Испании и Британии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

53-ю миссию воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии возглавит Испания. Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские военно-воздушные силы Британии охраняют страны Балтии в шестой раз. Испанцы будут патрулировать воздушное пространство на шести истребителях F - 18 Hornet, британцы - на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

Миссию патрулирования в небе над Балтией с базы в Эстонии будут осуществлять французские военные. ВВС Франции будут выполнять миссию в Эстонии на четырех истребителях Mirage 2000.

"От имени Литвы выражаю почтение Королевским ВВС Бельгии за усилия по охране воздушного пространства Балтийского региона в такой для всех нас напряженный период", – отметил в пресс-релизе командующий ВВС Литвы, полковник Дайнюс Гузас.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования проводится в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами Альянса. В прошлом году истребители союзников поднимались в небо 200 раз.