Головні новини суботи і ночі: Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі, святкування 9 травня
Президент Володимир Зеленський розповів, чому призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, святкування 9 травня в Україні – актуальні новини 9 травня.
Про призначення Саакашвілі
Президент Володимир Зеленський розповів, чому призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ та коли очікує на результати його роботи.
Про 9 травня в Україні
В Україні заходи з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулися без істотних порушень правопорядку, проте поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження й склали два десятки адмінпротоколів.
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Про інші новини
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон за умови надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.
8 травня на станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович.
Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий повідомив, що, за попередньою інформацією, кухар "наклав на себе руки через особисті проблеми".
В Україну літаками повернули ще 700 українців
Минулої доби аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 авіарейсів з пасажирами з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона.
Всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у додатку адресами.