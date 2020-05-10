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Головні новини суботи і ночі: Зеленський пояснив, навіщо йому Саакашвілі, святкування 9 травня

Неділя, 10 травня 2020, 08:00

Президент Володимир Зеленський розповів, чому призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, святкування 9 травня в Україні – актуальні новини 9 травня.

Про призначення Саакашвілі

Президент Володимир Зеленський розповів, чому призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ та коли очікує на результати його роботи.

Про 9 травня в Україні

В Україні заходи з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулися без істотних порушень правопорядку, проте поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження й склали два десятки адмінпротоколів.

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Про інші новини 

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не блокуватиме виїзд заробітчан за кордон за умови надання країною-замовником контракту на роботу хоча б на три місяці.

8 травня на станції "Академік Вернадський" загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович.

Керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий повідомив, що, за попередньою інформацією, кухар "наклав на себе руки через особисті проблеми".

В Україну літаками повернули ще 700 українців

Минулої доби аеропорт "Бориспіль" прийняв 5 авіарейсів з пасажирами з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа та Лондона.

Всі пасажири встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у додатку адресами. 

Теми: Зеленський


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