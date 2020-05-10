Все разделы
Укр / Рус

Главные новости субботы и ночи: Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили, празднование 9 мая

Воскресенье, 10 мая 2020, 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, празднование 9 мая в Украине – актуальные новости 9 мая.

О назначении Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ и когда ожидает результатов его работы.

О 9 мая в Украине

В Украине мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без существенных нарушений правопорядка, однако полицейские открыли четыре уголовных производства и составили два десятка админпротоколов.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка – короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання – ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других новостях 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

В Украину самолетами вернули еще 700 украинцев, большинство из Европы

За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в приложении адресам.

8 мая на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.

Руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что, по предварительной информации, повар "покончил с собой из-за личных проблем".

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"

В мире диагностировали 89 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

Эпидемия на Буковине не утихает: в ОГА озвучили печальную статистику

Украинские лекарства от коронавируса уже тестируют в Германии

фотоТрамвай "Сталино" и "Победа" Пушилина: появились фото гуляний 9 мая в ОРДЛО

Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили и чего конкретно от него ждет

Все главные новости...
Зеленский
Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили и чего конкретно от него ждет
Зеленский о выезде работников за рубеж: Рабства в Украине нет
На Закарпатье до конца года отремонтируют 370 км дорог – Зеленский
Последние новости
08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили, празднование 9 мая в Украине
07:12
Формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим "тишины"
06:11
В Минске задержали активистов, которые пронесли по городу гроб из-за парада
05:06
В мире диагностировали 89 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
03:58
Госсекретарь США: "Мы никогда не позволим Ирану иметь ядерное оружие"
02:59
Китай за минувшие сутки диагностировал один случай коронавируса
01:57
ФотоПираты похитили украинца у берегов Африки
01:13
В России уже почти 200 000 заражений COVID-19
00:21
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19 за рубежом
23:59
Празднование 9 мая в Украине: 4 уголовных производства и десятки админпротоколов
Все новости...