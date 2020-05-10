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Главные новости субботы и ночи: Зеленский объяснил, зачем ему Саакашвили, празднование 9 мая

Воскресенье, 10 мая 2020, 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, празднование 9 мая в Украине – актуальные новости 9 мая.

О назначении Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ и когда ожидает результатов его работы.

О 9 мая в Украине

В Украине мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без существенных нарушений правопорядка, однако полицейские открыли четыре уголовных производства и составили два десятка админпротоколов.

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О других новостях 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

В Украину самолетами вернули еще 700 украинцев, большинство из Европы

За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 авиарейсов с пассажирами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.

Все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в приложении адресам.

8 мая на станции "Академик Вернадский" погиб повар 25-й Украинской антарктической экспедиции Василий Емельянович.

Руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что, по предварительной информации, повар "покончил с собой из-за личных проблем".

Темы: Зеленский
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