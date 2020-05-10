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Саакашвілі каже, що його з самого початку хотіли призначити не віцепрем'єром

Неділя, 10 травня 2020, 09:44

Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі розповів, що ідея призначити його на посаду належала президенту Володимиру Зеленському, і від початку розглядалася саме ця посада, а не віцепрем'єра.

Джерело: Саакашвілі в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі

Пряма мова: "Це абсолютно ідея Зеленського. Різні люди до цього схилялись. І були у мене зустрічі з головою Офісу Президента Єрмаком, якого я знаю приблизно 25 років, чи з Богданом, якого я знаю з часів "Нашої України", де він був серед активістів. У мене була можливість також познайомитися з іншими членами команди".

"Тобто ідея пропонувати цю посаду була не моя. Від початку в Офісі Президента була ідея пропонувати саме її, а не віцепрем'єра. Коли ж вони запропонували віцепрем'єра, то потім побачили, як їм чинили спротив. Ті, що за статус-кво, які присутні у майже кожній фракції в парламенті, взагалі чинять спротив будь-якій зміні. Вони якраз відкрили вогонь першими. У мене було враження, що це було неочікувано і для президента".

Деталі: Відповідаючи на питання, хто був проти його призначення у фракції "Слуга народу", Саакашвілі сказав, що "це були люди, яких більшість керівництва і особисто президент не знали".

Він додав, що, коли збирається нова політична сила, туди потрапляють люди, "які відрізняються як мінімум своїми поглядами, а більшість з них відрізняються тим, що вони вже під кимось".

Саакашвілі також заявив, що раніше мав конфлікт із системою, а не з главою МВС Арсеном Аваковим.

Пряма мова: "Я не знаю, як вважає Аваков, що в нього, може, й був особистий конфлікт зі мною, але в мене був конфлікт із системою. І там було багато особистостей, не тільки Аваков, але він був їх фронтменом, він там їх захищав. Але це не була сутичка з ним чи проблеми з ним".

"Коли я повернувся до України, кожне друге запитання було "Коли ти нападеш на Авакова?".

"Це не моя функція. Я не хочу бути в центрі конфліктів. Я хочу результатів. Зараз в Україну приходить дуже велика хвиля кризи. Я сподіваюсь, що в найближчому майбутньому карантин можна припинити".

Передісторія:

Українська правда
Теми: СаакашвіліЗеленськийреформи


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