Головні новини неділі і ночі: пірати викрали українця, Німеччина повідомляє про прискорення COVID-19

Український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямку, у Німеччині повідомляють про прискорення поширення коронавірусу – актуальні новини 10 травня.

Про напад піратів

За попередньою інформацією МЗС, український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямку внаслідок піратського нападу на судно "Rio Mitong" біля берегів Екваторіальної Гвінеї.

Як розповіли у МЗС, 10 травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно "Rio Mitong" (прапор Коморських островів).

Про вірус

У Німеччині виявили прискорення поширення коронавірусу.

В Інституті Роберта Коха зазначають, що коефіцієнт відтворення вірусу ("R-value") перевищив "1", і це викликає стурбованість у контексті послаблення карантинних обмежень.

Коефіцієнт відтворення вірусу відображає, скільки людей в середньому інфікує одна заражена людина. Якщо він вищий 1, вірус поширюється експоненційно.

Для Німеччини цей показник зріс до 1.1, після того, як тривалий час не перевищував одиниці.

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