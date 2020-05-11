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Головні новини неділі і ночі: пірати викрали українця, Німеччина повідомляє про прискорення COVID-19

Понеділок, 11 травня 2020, 08:00

Український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямку, у Німеччині повідомляють про прискорення поширення коронавірусу – актуальні новини 10 травня.

Про напад піратів

За попередньою інформацією МЗС, український моряк був захоплений та вивезений у невідомому напрямку внаслідок піратського нападу на судно "Rio Mitong" біля берегів Екваторіальної Гвінеї.

Як розповіли у МЗС, 10 травня було отримано інформацію, що поблизу порту Малабо (Екваторіальна Гвінея) було здійснено піратський напад на судно "Rio Mitong" (прапор Коморських островів).

Про вірус

У Німеччині виявили прискорення поширення коронавірусу.

В Інституті Роберта Коха зазначають, що коефіцієнт відтворення вірусу ("R-value") перевищив "1", і це викликає стурбованість у контексті послаблення карантинних обмежень.

Коефіцієнт відтворення вірусу відображає, скільки людей в середньому інфікує одна заражена людина. Якщо він вищий 1, вірус поширюється експоненційно.

Для Німеччини цей показник зріс до 1.1, після того, як тривалий час не перевищував одиниці.

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Про інші новини 

Львівська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відстрочила послаблення карантину, яке було заплановано на 11 травня по всій Україні.

Державна виборча комісія Польщі офіційно підтвердила, що вибори президента Республіки Польща, які були заплановані на 10 травня, не відбулися.

Тепер маршал польського Сейму Ельжбет Вітек має 14 днів, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.

За повідомленням іранських ЗМІ, під час військових навчань іранський есмінець випадково відкрив вогонь по одному зі своїх військових кораблів, в інциденті загинуло 40 військовослужбовців, десятки зникли в морі.

Теми: коронавірусНімеччина


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