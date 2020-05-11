Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости воскресенья и ночи: пираты похитили украинца, Германия сообщает об ускорении COVID-19

Понедельник, 11 мая 2020, 08:00

Украинский моряк был захвачен и вывезен в неизвестном направлении вследствие пиратского нападения, в Германии сообщают об ускорении распространения коронавируса – актуальные новости 10 мая.

О нападении пиратов

По предварительной информации МИД, украинский моряк был захвачен и вывезен в неизвестном направлении вследствие пиратского нападения на судно "Rio Mitong" у берегов Экваториальной Гвинеи.

Как рассказали в МИД, 10 мая была получена информация, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) было осуществлено ​​пиратское нападение на судно "Rio Mitong" (флаг Коморских островов).

О вирусе

В Германии выявили ускоренее распространения коронавируса.

В Институте Роберта Коха отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса ( "R-value") превысил "1", и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.

Коэффициент воспроизводства вируса отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.

Для Германии этот показатель вырос до 1.1 после того, как долгое время не превышал единицы.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка – короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання – ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других новостях

Львовская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отсрочила послабление карантина, которое было запланировано на 11 мая по всей Украине.

Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила, что выборы президента Республики Польша, которые были запланированы на 10 мая, не состоялись.

Теперь маршал польского Сейма Эльжбета Витек имеет 14 дней, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

По сообщением иранских СМИ, во время военных учений иранский эсминец случайно открыл огонь по одному из своих военных кораблей, в инциденте погибло 40 военнослужащих, десятки пропали в море.

Темы: коронавирусГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: