Украинский моряк был захвачен и вывезен в неизвестном направлении вследствие пиратского нападения, в Германии сообщают об ускорении распространения коронавируса – актуальные новости 10 мая.

О нападении пиратов

По предварительной информации МИД, украинский моряк был захвачен и вывезен в неизвестном направлении вследствие пиратского нападения на судно "Rio Mitong" у берегов Экваториальной Гвинеи.

Как рассказали в МИД, 10 мая была получена информация, что вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) было осуществлено ​​пиратское нападение на судно "Rio Mitong" (флаг Коморских островов).

О вирусе

В Германии выявили ускоренее распространения коронавируса.

В Институте Роберта Коха отмечают, что коэффициент воспроизводства вируса ( "R-value") превысил "1", и это вызывает обеспокоенность в контексте ослабления карантина.

Коэффициент воспроизводства вируса отражает, сколько людей в среднем инфицирует один зараженный человек. Если он выше 1, вирус распространяется экспоненциально.

Для Германии этот показатель вырос до 1.1 после того, как долгое время не превышал единицы.

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