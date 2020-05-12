Рада церков просить послабити карантин для вірян

Всеукраїнська Ради церков і релігійних організацій надіслала до Кабінету міністрів листа з проханням пом’якшити карантин для релігійних організацій.

Джерело: сайт Ради церков

Дослівно: "У зв’язку з загальними змінами Всеукраїнська Ради церков і релігійних організацій надіслала до Кабінету міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень також і для релігійних організацій".

Деталі: Зазначається, що листа із пропозиціями на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надіслали ще 7 травня.

Рада церков просить:

Не забороняти у культових спорудах чи інших приміщеннях, які використовуються релігійними організаціями, здійснення богослужінь та релігійних обрядів за умови присутності не більше 1 особи на 5 м. кв. площі місця проведення богослужіння чи обряду (за винятком членів однієї сім’ї), обов’язкового забезпечення засобами індивідуального захисту (за виключенням священнослужителів, проповідників і хористів, для яких це рекомендується), дотримання соціальної дистанції та обробки антисептичними засобами поверхонь і рук присутніх, Не забороняти богослужіння та релігійні обряди за межами культових споруд на відкритому повітрі за тих же умов, Не забороняти релігійні церемонії та обряди приватного характеру в храмах, інших приміщеннях, які використовуються віруючими, а також на відкритому повітрі за умови вжиття обмежувальних заходів, Вимогу обов’язкової самоізоляції для осіб, які досягли 60-річного віку, не поширювати на священнослужителів та осіб, задіяних в організації богослужінь, а також на інших працюючих осіб пенсійного віку, для яких вона є рекомендованою, Забезпечити можливість задоволення релігійних потреб осіб, які перебувають в установах соціального захисту і закладах, що надають паліативну допомогу, зокрема шляхом доступу до них священників у масках чи респіраторах, чи організації з ними індивідуальних дистанційних зустрічей за допомогою відеозв’язку.

Що було раніше: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

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