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Рада церков просить послабити карантин для вірян

Вівторок, 12 травня 2020, 14:14
Рада церков просить послабити карантин для вірян

Всеукраїнська Ради церков і релігійних організацій надіслала до Кабінету міністрів листа з проханням пом’якшити карантин для релігійних організацій.

Джерело: сайт Ради церков 

Дослівно: "У зв’язку з загальними змінами Всеукраїнська Ради церков і релігійних організацій надіслала до Кабінету міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень також і для релігійних організацій".

Деталі: Зазначається, що листа із пропозиціями на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля надіслали ще 7 травня.  

Рада церков просить:

  1. Не забороняти у культових спорудах чи інших приміщеннях, які використовуються релігійними організаціями, здійснення богослужінь та релігійних обрядів за умови присутності не більше 1 особи на 5 м. кв. площі місця проведення богослужіння чи обряду (за винятком членів однієї сім’ї), обов’язкового забезпечення засобами індивідуального захисту (за виключенням священнослужителів, проповідників і хористів, для яких це рекомендується), дотримання соціальної дистанції та обробки антисептичними засобами поверхонь і рук присутніх,
  2. Не забороняти богослужіння та релігійні обряди за межами культових споруд на відкритому повітрі за тих же умов,
  3. Не забороняти релігійні церемонії та обряди приватного характеру в храмах, інших приміщеннях, які використовуються віруючими, а також на відкритому повітрі за умови вжиття обмежувальних заходів,
  4. Вимогу обов’язкової самоізоляції для осіб, які досягли 60-річного віку, не поширювати на священнослужителів та осіб, задіяних в організації богослужінь, а також на інших працюючих осіб пенсійного віку, для яких вона є рекомендованою,
  5. Забезпечити можливість задоволення релігійних потреб осіб, які перебувають в установах соціального захисту і закладах, що надають паліативну допомогу, зокрема шляхом доступу до них священників у масках чи респіраторах, чи організації з ними індивідуальних дистанційних зустрічей за допомогою відеозв’язку.

Що було раніше: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин у зв’язку з коронавірусом знову продовжать, але він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

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Передісторія:

  • 4 травня Кабінет міністрів продовжив дію карантину в Україні до 22 травня. При цьому уряд вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень.
  • У Києві опубліквали свій список обмежень.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 9 травня затвердив тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг в умовах карантину.
  • За минулу добу, 11 травня, в Україні виявлено 375 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 17 хворих померли, 85 пацієнтів одужали від COVID-19. 
  • За весь час пандемії в Україні підтверджено 16 023 випадки COVID-19 (з них 1 105 дітей та 3 114 медиків). Внаслідок ускладнень померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників.

Українська правда

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Теми: церквакарантинкоронавірус
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