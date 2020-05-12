Совет церквей просит ослабить карантин для верующих
Всеукраинский Совета церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров письмо с просьбой смягчить карантин для религиозных организаций.
Источник: сайт Совета церквей
Дословно: "В связи с общими изменениями Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений и для религиозных организаций".
Детали: Отмечается, что письмо с предложениями на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля направили еще 7 мая.
Совет церквей просит:
- Не запрещать в культовых сооружениях или иных помещениях, используемых религиозными организациями, совершение богослужений и религиозных обрядов при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда (за исключением членов одной семьи), обязательного обеспечения средствами индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), соблюдения социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих,
- Не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при тех же условиях,
- Не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах, других помещениях, используемых верующими, а также на открытом воздухе при условии принятия ограничительных мер,
- Требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и на людей, задействованных в организации богослужений, а также на других работников пенсионного возраста, для которых оно является рекомендованным,
- Обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь, в частности путем доступа к ним священников в масках или респираторах, или организации с ними индивидуальных дистанционных встреч с помощью видеосвязи.
Что было раньше: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.
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Предыстория:
- 4 мая Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 22 мая. При этом правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений.
- В Киеве опубликовали свой список ограничений.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко 9 мая утвердил временные рекомендации по организации противоэпидемических мер при оказании услуг в условиях карантина.
- За прошедшие сутки, 11 мая, в Украине выявлено 375 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, 17 больных умерли, 85 пациентов выздоровели от COVID-19.
- За все время пандемии в Украине подтверждено 16 023 случая COVID-19 (из них 1105 детей и 3114 медиков). В результате осложнений умерли 425 человек, из них 23 медработника. В целом 3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников.