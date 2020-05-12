Совет церквей просит ослабить карантин для верующих

Всеукраинский Совета церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров письмо с просьбой смягчить карантин для религиозных организаций.

Источник: сайт Совета церквей

Дословно: "В связи с общими изменениями Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил в Кабинет министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений и для религиозных организаций".

Детали: Отмечается, что письмо с предложениями на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля направили еще 7 мая.

Совет церквей просит:

Не запрещать в культовых сооружениях или иных помещениях, используемых религиозными организациями, совершение богослужений и религиозных обрядов при условии присутствия не более 1 человека на 5 м. кв. площади места проведения богослужения или обряда (за исключением членов одной семьи), обязательного обеспечения средствами индивидуальной защиты (за исключением священнослужителей, проповедников и хористов, для которых это рекомендуется), соблюдения социальной дистанции и обработки антисептическими средствами поверхностей и рук присутствующих, Не запрещать богослужения и религиозные обряды вне культовых сооружений на открытом воздухе при тех же условиях, Не запрещать религиозные церемонии и обряды частного характера в храмах, других помещениях, используемых верующими, а также на открытом воздухе при условии принятия ограничительных мер, Требование обязательной самоизоляции для лиц, достигших 60-летнего возраста, не распространять на священнослужителей и на людей, задействованных в организации богослужений, а также на других работников пенсионного возраста, для которых оно является рекомендованным, Обеспечить возможность удовлетворения религиозных потребностей лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты и учреждениях, предоставляющих паллиативную помощь, в частности путем доступа к ним священников в масках или респираторах, или организации с ними индивидуальных дистанционных встреч с помощью видеосвязи.

Что было раньше: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

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