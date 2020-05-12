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Справу Онищенка почнуть розглядати по суті

Вівторок, 12 травня 2020, 16:59
Справу Онищенка почнуть розглядати по суті

Вищий антикорупційний суд 13 травня почне розглядати по суті справу колишнього депутата Олександра Онищенка, якого підозрюють в організації "газових схем".

Джерело: пресслужба САП

Дослівно: "12 травня 2020 року у Вищому антикорупційному суді відбулось підготовче судове засідання у так званій "газовій справі" про обвинувачення народного депутата VII скликання та його фінансового директора.

За результатами підготовчого засідання суд призначив вказану справу до розгляду по суті.

Дата засідання - 10:00 год. 13 травня 2020 року".

Деталі: На засідання колегія суддів задовольнила клопотання захисту про закриття кримінального провадження в частині вчинення правопорушень за ст. 205 КК (фіктивне підприємництво) у зв'язку декриміналізацією.

Наразі Онищенку інкримінують вчинення злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 КК України.

Його фінансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

5 травня суд доручив призначити Онищенку і його спільниці безоплатних адвокатів, бо його захисники не прийшли в суд.

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Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він, за рішенням німецького суду, очікує на екстрадицію до України.

Українська правда

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Теми: Онищенкосудгаз
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