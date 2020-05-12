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Дело Онищенко начнут рассматривать по существу

Вторник, 12 мая 2020, 16:59

Высший антикоррупционный суд 13 мая начнет рассматривать по существу дело бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".

Источник: пресс-служба САП

Дословно: "12 мая в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по так называемому "газовому делу" об обвинении народного депутата VII созыва и его финансового директора.

По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу.

Дата заседания - 10:00 13 мая 2020 года".

Детали: На заседание коллегия судей также удовлетворила ходатайство защиты о закрытии уголовного производства в части совершения правонарушений по ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство) в связи декриминализацией.

Сейчас Онищенко инкриминируют совершение преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

Его финансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание. 

5 мая суд поручил назначить Онищенко и его сообщнице бесплатных адвокатов, потому что его защитники не пришли в суд.

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

Украинская правда
Темы: Онищенкосудгаз


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