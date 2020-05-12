Дело Онищенко начнут рассматривать по существу
Высший антикоррупционный суд 13 мая начнет рассматривать по существу дело бывшего депутата Александра Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".
Источник: пресс-служба САП
Дословно: "12 мая в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по так называемому "газовому делу" об обвинении народного депутата VII созыва и его финансового директора.
По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу.
Дата заседания - 10:00 13 мая 2020 года".
Детали: На заседание коллегия судей также удовлетворила ходатайство защиты о закрытии уголовного производства в части совершения правонарушений по ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство) в связи декриминализацией.
Сейчас Онищенко инкриминируют совершение преступлений по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК Украины.
Его финансовому директору - ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.
5 мая суд поручил назначить Онищенко и его сообщнице бесплатных адвокатов, потому что его защитники не пришли в суд.
Читайте также: Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?
Предыстория:
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
- 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.