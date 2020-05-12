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Новини 12 травня: продовження карантину, коронавірус у Пєскова

Вівторок, 12 травня 2020, 21:38

Шмигаль: Карантин продовжимо, але щодо транспорту налаштований оптимістично, прессекретар президента Росії заразився коронавірусом — актуальні новини 12 травня.

Про карантин

Прем'єр Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин знову продовжать — водночас він сподівається, що метро і міжміський транспорт вдасться відкрити раніше, ніж в середині літа.

Про Пєскова

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що захворів на коронавірус.

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Про інші важливі новини

На думку президента Володимира Зеленського, нинішні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють розглянути майбутні етапи пом’якшення карантину.

Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться — Мінінфраструктури.

В Україні зафіксовано 16 023 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 375. Внаслідок ускладнень померли 425 осіб, 3373 пацієнти одужали.

Зеленський призначив членом Нацради з телебачення і радіомовлення очільницю пресслужби студії "Квартал 95" Тетяну Руденко.

Українські ТРЦ за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень, а їхні орендарі – понад 50 млрд грн товарообігу.



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