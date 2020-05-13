НАЗК проти норми закону, яка дозволить приховувати майно через дітей

Національне агентство з питань запобігання корупції не підтримує виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування дітей, які з ним не проживають, що передбачено проєктом закону № 3355-1.

Джерело: пресслужба НАЗК у Facebook

Дослівно: "НАЗК категорично не підтримує пропозицію щодо виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування неповнолітніх дітей, які з ним не проживають".

Деталі: НАЗК повідомляє, що проаналізувало законопроєкт № 3355-1, який Верховна Рада планує розглянути 13 травня, і дійшло висновку, що він містить як позитивні нововведення, так і "необґрунтовані пропозиції, врахування яких призведе до зниження ефективності протидії корупції в Україні".

Серед позитивних моментів агентство називає пропозицію про віднесення до числа осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавство, керівників, їхніх заступників та членів наглядової ради акціонерних товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належить державі.

На думку НАЗК, врахування цієї пропозиції сприятиме підвищенню прозорості та ефективності діяльності цих акціонерних товариств.

Водночас пропозиція щодо виключення з числа членів сім’ї суб’єкта декларування неповнолітніх дітей, які з ним не проживають, на переконання НАЗК, може призвести до випадків, коли суб’єкт декларування стверджуватиме, що не проживає разом із дитиною, аби не декларувати набуте на її користь майно.

НАЗК вважає, що вказану норму закону необхідно залишити без змін.

Чому це важливо: Чиновники, нардепи, члени Кабміну, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних Сил України, судді тощо зобов’язані декларувати своє майно і доходи. За відповідністю статків і придбаного майна має слідкувати Національне агентство з запобігання корупції.

Чиновники мають декларувати не лише свої доходи, нерухомість, авто і коштовності, а й ті, які належать членам їхніх родин, або перебувають у них у користуванні.

З 18 жовтня 2019 року набрали чинності зміни до закону "Про запобігання корупції", які розширили коло близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування. Відтепер термін "близькі особи" в законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Також членами сім’ї суб’єкта декларування є його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

Крім того, публічним службовцям заборонено мати близьких осіб у прямому підпорядкуванні.

Журналісти і НАЗК неодноразово виявляли невідповідність між доходами і коштовним майном низки чиновників. Дуже часто чиновники і посадовці переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказувати його в декларації. Це може свідчити про їх корумпованість.

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