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НАПК против проекта закона, который позволит скрывать имущество через детей

Среда, 13 мая 2020, 11:41

Национальное агентство по предупреждению коррупции не поддерживает исключение из числа членов семьи субъекта декларирования детей, которые с ним не проживают, что предусмотрено проектом закона № 3355-1.

Источник: пресс-служба НАПК в Facebook

Дословно: "НАПК категорически не поддерживает предложение об исключении из числа членов семьи субъекта декларирования несовершеннолетних детей, которые с ним не проживают".

Детали: НАПК сообщает, что проанализировало законопроект № 3355-1, который Верховная Рада планирует рассмотреть 13 мая, и пришло к выводу, что он содержит как положительные нововведения, так и "необоснованные предложения, учет которых приведет к снижению эффективности противодействия коррупции в Украине".

Среди положительных моментов агентство называет предложение об отнесении к числу лиц, на которых распространяется антикоррупционное законодательство, руководителей, их заместителей и членов наблюдательного совета акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежит государству.

По мнению НАПК, учет этого предложения будет способствовать повышению прозрачности и эффективности деятельности этих акционерных обществ.

В то же время предложение об исключении из числа членов семьи субъекта декларирования несовершеннолетних детей, которые с ним не проживают, по убеждению НАПК, может привести к случаям, когда субъект декларирования будет утверждать, что не живет вместе с ребенком, чтобы не декларировать приобретенное в его пользу имущество.

НАПК считает, что указанную норму закона необходимо оставить без изменений.

Почему это важно: Чиновники, нардепы, члены Кабмина, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, военные должностные лица Вооруженных Сил Украины, судьи и т.д. обязаны декларировать свое имущество и доходы. За соответствием состояния и приобретаемого имущества должно следить Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Чиновники должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, авто и драгоценности, но и те, которые принадлежат членам их семей, или находятся в их пользовании.

С 18 октября 2019 года вступили в силу изменения в закон "О предупреждении коррупции", которые расширили круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь термин "близкие лица" в законе применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).

Также членами семьи субъекта декларирования являются его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличия взаимных прав и обязанностей.

Кроме того, публичным служащим запрещено иметь близких лиц в прямом подчинении.

Журналисты и НАПК неоднократно выявляли несоответствия между доходами и ценным имуществом ряда чиновников. Очень часто чиновники и должностные лица переписывают имущество на родственников, или просто "забывают" указывать его в декларации. Это может свидетельствовать об их коррумпированности.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: НАПКдекларациизаконодательствокоррупция


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