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Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей і сидіти за столиками вчотирьох

Середа, 13 травня 2020, 15:28

Кабінет міністрів дозволив пересуватися вулицями групами до 8 осіб, а на літніх терасах ресторанів і кав’ярень сидіти по четверо з дотриманням дистанції щонайменше півтора метри.

Джерело: зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів від 11 березня №211, підтримані членами уряду одностайно

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "В нас було, що на літних майданчиках можливо виключно дві особи за столом. Ми цей перелік розширюємо до чотирьох осіб, але залишаємо відстань півтора метри між місцями для сидіння. Це перше,

Друге: в нас було виключно літні тераси просто неба. Поспілкувавшись із рестораторами, ми додали, що на відкритому повітрі: під тентами, на верандах – так, як це існує.

І додали ще один момент щодо кількості осіб, які можуть пересуватися: у нас було не більше двох осіб – ми додали не більше ніж 8 осіб. З доопрацюванням у секретаріаті Кабінету міністрів ці зміни прошу підтримати".

Олена Рощенко, УП


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