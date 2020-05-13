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Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей і сидіти за столиками вчотирьох

Середа, 13 травня 2020, 15:28
Кабмін дозволив гуляти групами до 8 людей і сидіти за столиками вчотирьох
Fb Олександра Хоменка

Кабінет міністрів дозволив пересуватися вулицями групами до 8 осіб, а на літніх терасах ресторанів і кав’ярень сидіти по четверо з дотриманням дистанції щонайменше півтора метри.

Джерело: зміни до пункту 2 постанови Кабінету міністрів від 11 березня №211, підтримані членами уряду одностайно

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "В нас було, що на літних майданчиках можливо виключно дві особи за столом. Ми цей перелік розширюємо до чотирьох осіб, але залишаємо відстань півтора метри між місцями для сидіння. Це перше,

Друге: в нас було виключно літні тераси просто неба. Поспілкувавшись із рестораторами, ми додали, що на відкритому повітрі: під тентами, на верандах – так, як це існує.

І додали ще один момент щодо кількості осіб, які можуть пересуватися: у нас було не більше двох осіб – ми додали не більше ніж 8 осіб. З доопрацюванням у секретаріаті Кабінету міністрів ці зміни прошу підтримати".

Передісторія:

  • 11 березня через загрозу епідемії коронавірусної інфекції Кабінет міністрів запровадив обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня. Згодом карантин продовжили до 24 квітня, а там і до 22 травня. І планують ще раз продовжити, вже з пом’якшеннями.
  • Спочатку уряд закрив навчальні заклади та заборонив масові заходи, зупинив роботу торгово-розважальних центрів і магазинів, крім продуктових та аптек. Потім заборони стали жорсткішими: не ходити більше двох, не гуляти в парках, не користуватися дитячими і спортивними майданчиками, не пересуватися без маски тощо.
  • З 1 травня вже можуть працювати продуктові ринки – за умови дотримання протиепідемічних вимог.
  • З 11 травня дозволили прогулюватися у парках і скверах, працювати перукарням, торгувати непродовольчими товарами, окрім як у ТРЦ, працювати закладам громадського харчування на виніс та просто неба, працювати стоматологічним кабінетам, адвокатським і нотаріальним конторам тощо.
  • З 22 травня за позитивної динаміки можливий другий етап послаблення карантину.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусCovid-2019епідеміяКабінет міністрів
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