Кабмин разрешил гулять группами до 8 человек и сидеть за столиками вчетвером

Кабинет министров разрешил передвигаться по улицам группами до 8 человек, а на летних террасах ресторанов и кафе сидеть по четыре человека с соблюдением дистанции не менее полутора метров.

Источник: изменения в пункт 2 постановления Кабинета министров от 11 марта №211, поддержанные членами правительства единогласно

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "У нас было, что на летних площадках возможно только два человека за столом. Мы этот перечень расширяем до четырех человек, но оставляем расстояние полтора метра между местами для сидения. Это первое.

Второе: у нас было только летние террасы под открытым небом. Пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что на открытом воздухе: под тентами, на верандах – так, как это существует.

И добавили еще один момент по количеству лиц, которые могут передвигаться: у нас было не более двух человек – мы добавили не более 8 человек. С доработкой в ​​секретариате Кабинета министров эти изменения прошу поддержать".

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