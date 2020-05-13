Без присутності України: росіяни у Берліні "конструктивно" обговорили Донбас

Консультації в Берліні по Україні пройшли конструктивно, досягнуті угоди про взаємні подальші дії

Джерело: заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак в ефірі телеканалу "Росія-24", якого цитує ТАСС

Деталі: Він повідомив, що в середу у відомстві Федерального канцлера Німеччини відбулися додаткові консультації з приводу війни на Донеччині.

Важливо, що на перемовинах не було представників з боку України.

Пряма мова Козака: "Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів і в нормандському форматі, і в тристоронній Контактній групі в Мінську. Будуть надані відповідні сигнали.

Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, за рішенням безлічі непростих завдань, які потребують вирішення у взаємодії з представниками Донбасу, представниками України в нормандському форматі"

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