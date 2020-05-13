Без присутності України: росіяни у Берліні "конструктивно" обговорили Донбас
Консультації в Берліні по Україні пройшли конструктивно, досягнуті угоди про взаємні подальші дії
Джерело: заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак в ефірі телеканалу "Росія-24", якого цитує ТАСС
Деталі: Він повідомив, що в середу у відомстві Федерального канцлера Німеччини відбулися додаткові консультації з приводу війни на Донеччині.
Важливо, що на перемовинах не було представників з боку України.
Пряма мова Козака: "Ці консультації дадуть додатковий імпульс для інтенсифікації переговорів і в нормандському форматі, і в тристоронній Контактній групі в Мінську. Будуть надані відповідні сигнали.
Досягли угоди про взаємні подальші дії щодо мирного врегулювання конфлікту на Україні, за рішенням безлічі непростих завдань, які потребують вирішення у взаємодії з представниками Донбасу, представниками України в нормандському форматі"
Передісторія:
- 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
- Патріотична громадськість була обурена. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України.
- Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не свторили. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради.
- Громадська рада при МЗС запропонувала альтернативний сценарій створення "Консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
- 30 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи "Консультативної ради" порушував тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.