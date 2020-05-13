Без присутствия Украины: русские в Берлине "конструктивно" обсудили Донбасс

Консультации в Берлине по Украине прошли конструктивно, достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях

Источник: заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-24", которого цитирует ТАСС

Детали: Он сообщил, что в среду в ведомстве Федерального канцлера Германии состоялись дополнительные консультации по поводу войны на Донбасе.

Важно, что на переговорах не было представителей со стороны Украины.

Прямая речь Козака: "Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней Контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы.

Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта в Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате"

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