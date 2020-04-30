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Про Консультативну раду Донбасу на "нормандській" зустрічі згадував лише Лавров

Четвер, 30 квітня 2020, 16:33
Про Консультативну раду Донбасу на нормандській зустрічі згадував лише Лавров

Під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи так званої Консультативної ради порушив тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Джерело: брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками розмови міністрів "нормандської четвірки"

Пряма мова: "Мій російський колега Сергій Лавров порушив це питання (про роботу Консультативної ради – ред.) і доволі детально висловив російську позицію з приводу цього. Але ми це питання не обговорювали, ми вислухали позицію колеги щодо Консультативної ради".

Передісторія:

  • 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
  • Патріотична громадськість була обурена. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України.
  • Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не свторили. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради та пропаганді проти неї.
  • Громадська рада при Міністерстві закордонних справ запропонувала альтернативний сценарій створення "консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".

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Теми: нормандський форматДонбасРосіяЛавров
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