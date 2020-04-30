Про Консультативну раду Донбасу на "нормандській" зустрічі згадував лише Лавров

Під час зустрічі міністрів "нормандської четвірки" питання роботи так званої Консультативної ради порушив тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Джерело: брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками розмови міністрів "нормандської четвірки"

Пряма мова: "Мій російський колега Сергій Лавров порушив це питання (про роботу Консультативної ради – ред.) і доволі детально висловив російську позицію з приводу цього. Але ми це питання не обговорювали, ми вислухали позицію колеги щодо Консультативної ради".