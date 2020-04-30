Про Консультативну раду Донбасу на "нормандській" зустрічі згадував лише Лавров
Четвер, 30 квітня 2020, 16:33
Під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи так званої Консультативної ради порушив тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Джерело: брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками розмови міністрів "нормандської четвірки"
Пряма мова: "Мій російський колега Сергій Лавров порушив це питання (про роботу Консультативної ради – ред.) і доволі детально висловив російську позицію з приводу цього. Але ми це питання не обговорювали, ми вислухали позицію колеги щодо Консультативної ради".
Передісторія:
- 25 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
- Патріотична громадськість була обурена. П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України.
- Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не свторили. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради та пропаганді проти неї.
- Громадська рада при Міністерстві закордонних справ запропонувала альтернативний сценарій створення "консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
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