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Про Консультативну раду Донбасу на "нормандській" зустрічі згадував лише Лавров

Четвер, 30 квітня 2020, 16:33

Під час зустрічі міністрів "нормандської четвірки" питання роботи так званої Консультативної ради порушив тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Джерело: брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками розмови міністрів "нормандської четвірки"

Пряма мова: "Мій російський колега Сергій Лавров порушив це питання (про роботу Консультативної ради – ред.) і доволі детально висловив російську позицію з приводу цього. Але ми це питання не обговорювали, ми вислухали позицію колеги щодо Консультативної ради".

Теми: Донбаснормандський форматРосіяЛавров


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