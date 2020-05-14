Гладковському оновили підозру: сума завданих збитків зросла на 7 млн
Експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському повідомили про зміну підозри, сума завданих збитків зросла на 7 мільйонів гривень.
Джерело: пресслужба Національного антикорупційного бюро, пресслужба САП
Дослівно НАБУ: "14 травня 2020 року колишньому першому заступнику секретаря Ради Національної безпеки та оборони повідомили про зміну раніше повідомленої підозри у зловживанні службовим становищем та недекларуванні статків. Дії експосадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ".
Дослівно САП: "Проведена економічна експертиза встановила, що сума збитків складає понад 17,44 млн гривень. Зважаючи на це, експосадовцю збільшено суму інкриміновано збитків з 10,62 млн гривень до понад 17,44 млн гривень".
Деталі: Слідство встановило, що Гладковський використав надану йому владу і службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, яка прямо чи опосередковано належить йому та його близьким особам, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
Слідство вважає, що Гладковський запобіг виключення з державного оборонного замовлення та забезпечив подальшу закупівлю коштом держбюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами в дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
Внаслідок таких дій Міноборони безпідставно перерахувало на користь ДП "АСЗ №2" ПАТ "АК "Богдан Моторс" 17, 44 млн грн (з ПДВ), що спричинило втрату активів (державного бюджету) на вказану суму.
Крім того, детективи НАБУ встановили, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі Києва, про які йому було достовірно відомо. Йдеться про доходи у розмірі: 54 тисячі доларів (за 2016 рік), 63 тисячі доларів (за 2017 рік) та 47,5 тисячі доларів (за 2018 рік).
Передісторія:
- 17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК).
- 18 жовтня 2019 року Гладковському повідомили про підозру у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства під час здійснення тендерних закупівель.
- Підозра не пов’язана зі скандалом з контрабандою російських деталей для заводів "Укроборонпрому", в якому фігурував Гладковський і його син Ігор.
- 19 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд обрав Гладковському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 15 грудня та визначив йому заставу у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень.
- 21 жовтня 2019 року підозрюваний у зловживанні владою, недостовірному декларуванні та порушенні законодавства при здійсненні тендерних закупівель колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.