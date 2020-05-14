Гладковскому обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба выросла на 7 млн

Экс-первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому сообщили об изменении подозрения, сумма нанесенного ущерба выросла на 7 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, пресс-служба САП

Дословно НАБУ: "14 мая 2020 года бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК".

Дословно САП: "Проведенная экономическая экспертиза установила, что сумма ущерба составляет более 17,44 гривен. Учитывая это, экс-чиновнику увеличена сумма инкриминируемых убытков с 10,62 миллиона гривен до более 17,44 миллиона гривен".

Детали: Следствие установило, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, прямо или косвенно принадлежащей ему и его близким лицам, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Следствие считает, что Гладковский предотвратил исключение из государственного оборонного заказа и обеспечил дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

В результате таких действий Минобороны безосновательно перечислило в пользу ГП "АСЗ №2" ПАО "АК "Богдан Моторс" 17 44 миллиона грн (с НДС), что повлекло потерю активов (государственного бюджета) на указанную сумму.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере: 54 тысячи долларов (за 2016 год), 63 тысячи долларов (за 2017 год) и 47,5 тысячи долларов (за 2018 год).

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