ВАКС відправив Микитася, який не вносить заставу, під домашній арешт

Вищий анктикорупційний суд відправив підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата та колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: прессекретар ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Деталі: Прокурор САП просив утримання під вартою з альтернативою застави у 100 млн грн.

Суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання прокурора частково.

Микитись має перебувати під цілодобовим арештом удома до 14 липня 2020 року.

На екснардепа також знову поклали низку обов’язків, як то прибувати до суду та слідчого за першим викликом, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі, здати закордонний паспорт, носити електронний засіб контролю.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову - 100 млн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоригувала розмір застави, стягненої у дохід держави: не 80 (внесених у 2019 році), а 30 мільйонів. Таким чином Микитасю залишилося сплатити ще 50 мільйонів застави, чого він не зробив.

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