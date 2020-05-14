Все разделы
Укр / Рус

ВАКС отправил Микитася, который не вносит залог, под домашний арест

Четверг, 14 мая 2020, 13:06

Высший анктикорупцийний суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-секретар ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Детали: Прокурор САП просил содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

Судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора частично.

Микитась должен находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля 2020 года.

На экс-нардепа также вновь положили ряд обязанностей, как то прибывать в суд и к следователю по первому вызову, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля.

Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый. 

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда скорректировала размер залога, взысканного в доход государства: не 80, а 30 миллионов.

Предыстория: 

  • Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД, позже реорганизованное в Нацгвардию, и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
  • В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила на окраине Киева, возле станции метро "Красный хутор".
  • 4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен. 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.
  • 20 января 2020 года Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

Украинская правда
Темы: Микитась


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко о коронавирусе: Новости не очень, плюс 52 больных и 2 жертвы

Криклий опубликовал 3 этапа выхода транспорта из карантина

Гладковскому обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба выросла на 7 млн

МОЗ озвучил критерии 4 этапов выхода из карантина – области могут идти не в ногу

Коронавирус: В Украине впервые количество выздоровлений больше чем количество больных за сутки

Европейская комиссия предложила новые правила для авиапутешествий

Все главные новости...
Микитась
До сих пор не оплатил залог: САП требует взять Микитася под стражу
Апелляционная палата ВАКС откорректировала взысканный залог Микитася, должен еще 50 млн
САП требует для Микитася арест: не внес 100 миллионов залога
Последние новости
13:31
Кабмин уволил главу Госрезерва
13:27
Греция в субботу откроет пляжные клубы, но с ограничениями
13:24
Домашние любимцы могут распространять коронавирус – исследование
13:17
В Киеве не планируют повышать тарифы на проезд в общественном транспорте – Кличко
13:06
ВАКС отправил Микитася, который не вносит залог, под домашний арест
13:04
За 4 месяца 2020 года "Нафтогаз" заплатил в госбюджет 28 миллиардов
13:01
Нардеп Столар проспонсирует запуск телеканала в Киеве перед выборами
12:59
фотоКак в Голливуде: на Закарпатье контрабандисты бежали тремя машинами, пришлось стрелять по колесам
12:54
Эпидемия в Испании: число погибших впервые за 6 дней превысило 200
12:53
За первый квартал Райффайзен Банк получил 1 миллиард гривен прибыли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!