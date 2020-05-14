ВАКС отправил Микитася, который не вносит залог, под домашний арест

Высший анктикорупцийний суд отправил подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента "Укрбуда" Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Источник: пресс-секретар ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Детали: Прокурор САП просил содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

Судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство прокурора частично.

Микитась должен находиться под круглосуточным арестом дома до 14 июля 2020 года.

На экс-нардепа также вновь положили ряд обязанностей, как то прибывать в суд и к следователю по первому вызову, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу, сдать загранпаспорт, носить электронное средство контроля.

Что предшествовало: Микитась нарушил одно из обязательств, возложенных на него судом: встречался с 2 свидетелями. ВАКС решил применить к нему штрафные санкции: взыскать внесенный залог в доход государства и призначить новый.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда скорректировала размер залога, взысканного в доход государства: не 80 (внесены в 2019 году), а 30 миллионов. Таким образом Микитасю осталось оплатить еще 50 силлионов залога, чего он не сделал.

Предыстория: