Апеляційна палата ВАКС відкорегувала стягнену заставу Микитася, винен ще 50 млн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила нову заставу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого підозрюють в заволодінні майном Нацгвардії, та скоригувала розмір застави, стягненої у дохід держави.

Джерело: Апеляційна палата ВАКС, Офіс президента

Деталі: 29 квітня суд розглянув апеляційні скарги захисника та представника заставодавця у справі колишнього президента УДБК "Укрбуд" на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 3 квітня про звернення застави в дохід держави 80 мільйонів гривень та застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 100 млн. грн.

За результатами судового засідання колегія суддів постановила нову ухвалу, якою звернула в дохід держави не 80, а 30 млн грн застави, а також застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.

Суд зазначив, що кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

В Офісі президента нагадали, що раніше суд стягнув 35 млн грн застави з "короля контрабанди" (Вадима Альперіна). Там зазначили, що ці рішення ВАКС демонструють його ефективність і незалежність.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову. САП вимагала заарештувати Микитася, але ВАКС відмовив.

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