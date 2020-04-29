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Апеляційна палата ВАКС відкорегувала стягнену заставу Микитася, винен ще 50 млн

Середа, 29 квітня 2020, 20:02
Апеляційна палата ВАКС відкорегувала стягнену заставу Микитася, винен ще 50 млн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила нову заставу колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого підозрюють в заволодінні майном Нацгвардії, та скоригувала розмір застави, стягненої у дохід держави.

Джерело: Апеляційна палата ВАКС, Офіс президента

Деталі: 29 квітня суд розглянув апеляційні скарги захисника та представника заставодавця у справі колишнього президента УДБК "Укрбуд" на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 3 квітня про звернення застави в дохід держави 80 мільйонів гривень та застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 100 млн. грн.

За результатами судового засідання колегія суддів постановила нову ухвалу, якою звернула в дохід держави не 80, а 30 млн грн застави, а також застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 100 млн грн.

Суд зазначив, що кошти в сумі 50 млн грн вважаються внесеними, а решту суми застави в розмірі 50 млн грн може бути внесено як самим підозрюваним, так і заставодавцем на депозитний рахунок суду не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

В Офісі президента нагадали, що раніше суд стягнув 35 млн грн застави з "короля контрабанди" (Вадима Альперіна). Там зазначили, що ці рішення ВАКС демонструють його ефективність і незалежність.

Що передувало: Микитась порушив одне із зобов'язань, покладених на нього судом: зустрічався із 2 свідками. ВАКС вирішив застосувати до нього штрафні санкції: стягнути внесену заставу в дохід держави і призначити нову. САП вимагала заарештувати Микитася, але ВАКС відмовив.

Передісторія:

  • Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС, пізніше реорганізоване в Нацгвардію, та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
  • У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва, біля станції метро "Червоний хутір".
  • 4 жовтня 2019 року Вищий антикорсуд обрав Микитасю запобіжний захід у вигляді застави в сумі 5,5 мільйона гривень.
  • 22 жовтня 2019 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду арештувала Микитася до 14 листопада і збільшила заставу як альтернативу з 5,5 до 80 мільйонів гривень. 25 жотвня 2019 року за Микитася внесли заставу.
  • 20 січня 2020 року Микитася зняли з рейсу при спробі вильоту з України.

Українська правда
Теми: МикитасьАнтикорупційний суд
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