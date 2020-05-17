Вироки у справі МН17 будуть щонайменше через кілька років – МЗС
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін вважає, що вироків у справі збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 над Донбасом потрібно чекати щонайменше кілька років.
Джерело: Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода
Пряма мова: "Вироків слід чекати щонайменше кілька років. Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень в Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість.
Наша мета – притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського "Боїнга"".
Деталі: На питання, чи може взагалі керівництво РФ бути притягнутим до відповідальності, заступник глави МЗС зазначив, що ставка здійснюється на "фактор невідворотності".
Пряма мова: "Ми бачимо, що поступово кільце навколо Росії стискається".
Передісторія:
- Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочався 9 березня 2020 року та розтягнеться на 25 тижнів.
- За оцінками юристів, судовий процес у звинуваченні чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років
- Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.
- Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
- 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").