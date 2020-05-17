Усі розділи
Укр / Рус

Вироки у справі МН17 будуть щонайменше через кілька років – МЗС

Неділя, 17 травня 2020, 23:06
Укрінформ

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін вважає, що вироків у справі збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 над Донбасом потрібно чекати щонайменше кілька років.

Джерело: Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Вироків слід чекати щонайменше кілька років. Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень в Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість.

Наша мета – притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського "Боїнга"".

Деталі: На питання, чи може взагалі керівництво РФ бути притягнутим до відповідальності, заступник глави МЗС зазначив, що ставка здійснюється на "фактор невідворотності".

Пряма мова: "Ми бачимо, що поступово кільце навколо Росії стискається".

Передісторія:

  • Суд над підозрюваними у збитті MH-17 розпочався 9 березня 2020 року та розтягнеться на 25 тижнів.
  • За оцінками юристів, судовий процес  у звинуваченні чотирьох причетних до катастрофи малайзійського авіалайнера MH-17 триватиме 4-5 років
  • Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, було збито ракетою над контрольованою проросійськими сепаратистами територією Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.
  • Слідство встановило, що літак збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.
  • 3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій. Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Теми: MH17МЗСсудРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі поранено ще одного українського воїна

Україна може звернутися до Міжнародного суду ООН щодо збитого літака МАУ – МЗС

МЗС просить світ допомогти припинити репресії РФ у Криму й на Донбасі

Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі

Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19

інфографікаЕпідемія у Києві: Кличко розповів, скільки життів забрав коронавірус за день

Усі головні новини...
MH17
Звинуваченого у справі МН17 "Крота" взяли під варту в Донецьку – BBC
Ключовим фігурантом справи MH17 виявився заступник голови Прикордонслужби РФ – Bellingcat
Вербувальником шпигуна з СБУ Шайтанова виявився фігурант справи MH17 – Bellingcat
Останні новини
23:06
Вироки у справі МН17 будуть щонайменше через кілька років – МЗС
22:53
В Одесі від коронавірусу померла директорка школи
22:15
МЗС невдовзі подасть меморандум щодо захоплення моряків у Керченській протоці
21:54
В Албанії протести через знесення будівлі Національного театру
21:30
Новини економіки: запуск "Павлоградвугілля" та скасування рейсів МАУ
21:05
На Донбасі поранено ще одного українського воїна
20:48
Луганським лікарям пропонують працювати з COVID-19 у Москві – ЗМІ
20:08
У Нідерландах найнижчий рівень смертності від коронавірусу за два місяці
19:43
На будівлях ОП і Кабміну покажуть інсталяцію про злочини РФ проти кримських татар
19:21
Коронавірус в Італії: число смертей і нових заражень знизилось
Усі новини...