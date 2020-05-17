Вироки у справі МН17 будуть щонайменше через кілька років – МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін вважає, що вироків у справі збиття малайзійського "Боїнга" рейсу МН17 над Донбасом потрібно чекати щонайменше кілька років.

Джерело: Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Вироків слід чекати щонайменше кілька років. Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень в Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість.

Наша мета – притягнення Російської Федерації та її вищого керівництва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського "Боїнга"".

Деталі: На питання, чи може взагалі керівництво РФ бути притягнутим до відповідальності, заступник глави МЗС зазначив, що ставка здійснюється на "фактор невідворотності".

Пряма мова: "Ми бачимо, що поступово кільце навколо Росії стискається".

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