Приговоры по делу МН17 будут минимум через несколько лет – МИД

Замминистра иностранных дел Евгений Енин считает, что приговоров по делу крушения малайзийского "Боинга" рейса МН17 над Донбассом нужно ждать минимум несколько лет.

Источник: Енин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество.

Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе сбивание малайзийского "Боинга"".

Детали: На вопрос, может ли вообще руководство РФ быть привлечено к ответственности, заместитель главы МИД отметил, что ставка осуществляется на "фактор неотвратимости".

Прямая речь: "Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается".

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