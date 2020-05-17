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Приговоры по делу МН17 будут минимум через несколько лет – МИД

Воскресенье, 17 мая 2020, 23:06
Приговоры по делу МН17 будут минимум через несколько лет – МИД
Укринформ

Замминистра иностранных дел Евгений Енин считает, что приговоров по делу крушения малайзийского "Боинга" рейса МН17 над Донбассом нужно ждать минимум несколько лет.

Источник: Енин в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество.

Наша цель – привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе сбивание малайзийского "Боинга"".

Детали: На вопрос, может ли вообще руководство РФ быть привлечено к ответственности, заместитель главы МИД отметил, что ставка осуществляется на "фактор неотвратимости".

Прямая речь: "Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается".

Предыстория:

  • Суд над подозреваемыми в катастрофе MH-17 начался 9 марта 2020 г. и растянется на 25 недель.
  • По оценкам юристов, судебный процесс по обвинению четырех причастных к катастрофе малайзийского авиалайнера MH-17 продлится 4-5 лет.
  • Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.
  • Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом 
  • из "Бука" российской бригады из Курска. 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам и вызвала их для следственных действий. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной "Хмурый"), Игоре Гиркине (позывной "Стрелок"), Олеге Пулатове (позывной "Гюрза"), Леониде Харченко (позывной "Крот").

Темы: MH17МИДсудРосcия
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