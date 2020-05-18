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Резніков запрошує "Голос" та інші фракції до участі у зустрічах ТКГ

Понеділок, 18 травня 2020, 12:04

Перший заступник голови делегації України в Тристоронньої контактній групі, віце-прем'єр Олексій Резніков пропонує депутатам усіх фракцій бути присутніми на засіданнях ТКГ, а критикам – запропонувати реальний план припинення війни на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Рєзнікова агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Прийнято рішення, сформовано делегацію. І у нас тут же, не дочекавшись, не обговоривши прізвища, просто тому, що є спроба дати новий шанс, новий імпульс, – уже говорять, що "погано".

Послухайте, складніше ситуації немає, ніж коли всередині країни не довіряють своїм переговорникам. Причому якби це були об'єктивні претензії. А так – ми не довіряємо просто самому факту, і вже починаємо це оскаржувати.

Та сторона цим користується і каже: "А, то в них там безлад усередині, ці переговорники не мають суспільної легітимності".

Деталі: Резніков зазначив, що при формуванні оновленого складу делегації України в ТКГ указом президента Володимира Зеленського було делеговано право голові делегації та його першому заступнику залучати до участі в делегації робочих груп ТКГ депутатів Верховної Ради, експертів та інших осіб.

Пряма мова Резнікова: "І у нас обговорювалося, що ми будемо залучати депутатів усіх фракцій.

І я запрошую публічно представників тієї ж фракції "Голос", яка активно висловлюється з приводу Мінського процесу. Звісно, з дотриманням конфіденційності, певних правил переговорної поведінки".

Деталі: На думку Рєзнікова, депутати після, наприклад, обговорення списків заявлених осіб на проведення взаємного звільнення можуть зустрітися і поговорити з дружинами і матерями тих, хто перебуває у в’язницях Донецька чи Луганська.

Також вони можуть відвідати зустріч у безпековій групі, почути про кількість загиблих, обстріли.

Резнікову цікаво, чи будуть після цього опоненти готові "перекреслити і не дати цього шансу, і взяти на себе відповідальність, дивлячись в очі дружинам, матерям або нашим військовим, що сидять в окопі".

Резніков пропонує також усім тим, хто придумав щось краще для припинення війни на Донбасі, дати почитати цей план – "тільки реальний план".

Цьому передувало: 7 травня голова фракції "Голос" Сергій Рахманін застерігав, що у Тристоронню контактну групу з вирішення конфлікту на Донбасі завдяки Росії можуть потрапити одіозні чиновники зі санкційного списку.

Теми: ТКГГолосМінські угодиДонбас


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