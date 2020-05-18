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Резников приглашает "Голос" и другие фракции у участию во встречах ТКГ

Понедельник, 18 мая 2020, 12:04
Резников приглашает Голос и другие фракции у участию во встречах ТКГ

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников предлагает депутатам всех фракций поприсутствовать на заседаниях ТКГ, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе.

Источник: интервью Резникова агентству "Интерфакс-Украина"

Пряма речь: "Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, - уже говорят, что "плохо".

Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам. Причем, если бы это были объективные претензии. А так – мы не доверяем просто самому факту, и уже начинаем это оспаривать.

Та сторона этим пользуется и говорит: "А, так у них там бардак внутри, эти переговорщики не имеют общественной легитимности".

Детали: Резников отметил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ указом президента Владимира Зеленского было делегировано право главе делегации и его первому заместителю привлекать к участию в делегации рабочих групп ТКГ депутатов Верховной Рады, экспертов и других лиц.

Прямая речь Резникова: "И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций.

И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу Минского процесса. Естественно, с соблюдением конфиденциальности, определенных правил переговорного поведения".

Детали: По мнению Резникова, депутаты после, например, обсуждения списков заявленных лиц на проведение взаимного освобождения могут встретиться и поговорить с женами и матерями тех, кто находится в тюрьмах Донецка или Луганска.

Также они могут посетить встречу в группе по безопасности, услышать о количестве погибших, обстрелах.

Резников у интересно, будут ли после этого оппоненты готовы "перечеркнуть и не дать этого шанса, и взять на себя ответственность, глядя в глаза женам, матерям или нашим военным, сидящим в окопе".

Резников предлагает также всем тем, кто придумал что-то лучше для прекращения войны на Донбассе, дать почитать этот план – "только реальный план".

Этому предшествовало:

  • 5 мая Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.
  • 7 мая в Офисе президента Украины заявили, что будут привлекать к работе в ТКГ переселенцев из ОРДЛО, чтобы преодолеть "монополию" оккупантов на представление интересов Донбасса.
  • Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин предостерегал, что в Трехстороннюю контактную группу по разрешению конфликта на Донбассе благодаря России могут попасть одиозные чиновники из санкционного списка.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГГолосМинские соглашенияДонбасс
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