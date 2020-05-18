Все разделы
Укр / Рус

Резников приглашает "Голос" и другие фракции у участию во встречах ТКГ

Понедельник, 18 мая 2020, 12:04

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Алексей Резников предлагает депутатам всех фракций поприсутствовать на заседаниях ТКГ, а критикам – предложить реальный план прекращения войны на Донбассе.

Источник: интервью Резникова агентству "Интерфакс-Украина"

Пряма речь: "Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, - уже говорят, что "плохо".

Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам. Причем, если бы это были объективные претензии. А так – мы не доверяем просто самому факту, и уже начинаем это оспаривать.

Та сторона этим пользуется и говорит: "А, так у них там бардак внутри, эти переговорщики не имеют общественной легитимности".

Детали: Резников отметил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ указом президента Владимира Зеленского было делегировано право главе делегации и его первому заместителю привлекать к участию в делегации рабочих групп ТКГ депутатов Верховной Рады, экспертов и других лиц.

Прямая речь Резникова: "И у нас обсуждалось, что мы будем привлекать депутатов всех фракций.

И я приглашаю публично представителей той же фракции "Голос", которая активно высказывается по поводу Минского процесса. Естественно, с соблюдением конфиденциальности, определенных правил переговорного поведения".

Детали: По мнению Резникова, депутаты после, например, обсуждения списков заявленных лиц на проведение взаимного освобождения могут встретиться и поговорить с женами и матерями тех, кто находится в тюрьмах Донецка или Луганска.

Также они могут посетить встречу в группе по безопасности, услышать о количестве погибших, обстрелах.

Резников у интересно, будут ли после этого оппоненты готовы "перечеркнуть и не дать этого шанса, и взять на себя ответственность, глядя в глаза женам, матерям или нашим военным, сидящим в окопе".

Резников предлагает также всем тем, кто придумал что-то лучше для прекращения войны на Донбассе, дать почитать этот план – "только реальный план".

Этому предшествовало: 7 мая глава фракции "Голос" Сергей Рахманин предостерегал, что в Трехстороннюю контактную группу по разрешению конфликта на Донбассе благодаря России могут попасть одиозные чиновники из санкционного списка.

Темы: ТКГГолосМинские соглашенияДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ СБУ говорят, что вызвали Стерненка не для подозрения: под стенами здания акция

Пляжному сезону быть! Главный врач рассказал, при каких условиях можно будет купаться

За прошедшие сутки 21 украинец умер от коронавируса

Кличко подтвердил намерения создать "партию мэров"

Пять человек умерли от коронавируса на Буковине

62 страны, включая Украину, требуют расследовать происхождение коронавируса

Все главные новости...
ТКГ
Представители ОРДЛО в ТКГ должны иметь "общественную легитимность" – Резников
Россияне в ТКГ называют своих "подопечных" просто Донецк и Луганск – Резников
На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ
Последние новости
12:14
Кличко рассказал, что должно произойти, чтобы открылись ТЦ в Киеве
12:13
инфографика Украинцы больше всего не доверяют Порошенко, Тимошенко и Вакарчуку
12:12
инфографикаСпустя год президентства: Зеленскому все еще доверяют больше всего из политиков
12:07
Коронавирусом заболел еще 41 киевлянин, Кличко назвал районы-рекордсмены
12:04
Резников приглашает "Голос" и другие фракции у участию во встречах ТКГ
12:03
68% украинцев считают себя счастливыми. Результаты социологического исследования
11:59
Представители ОРДЛО в ТКГ должны иметь "общественную легитимность" – Резников
11:48
НАБУ получило доступ к служебным запискам о миллионных премиях в "Нафтогазе" – СМИ
11:31
Россияне в ТКГ называют своих "подопечных" просто Донецк и Луганск – Резников
11:22
Суд повторно арестовал сухогруз, незаконно добывавший песок в оккупированном Крыму
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!