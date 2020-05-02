Мер Черкас дорікнув Зеленському через корупцію "слуг народу" й пообіцяв опір
Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.
Джерело: відеозвернення Бондаренка у Facebook
Пряма мова: "Пане президенте, я думав, коли ви переможете – в країні буде закон один для всіх… Прийде весна і будемо саджати. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що ви будете саджати за кнопкодавство, я думав, що ви будете садити своїх соратників за "Велюр"… І ви знаєте, ми готові відповідати, але тільки після ваших однопартійців. А зараз, як у тому фільмі про Крим: Черкаси будуть чинити опір. Пам’ятайте, Черкаси – вільне козацьке місто, і якщо потрібно об’єднати Україну, ми об’єднаємо Україну. І пам’ятайте – ніхто в житті не здолав Черкаси!"
Деталі: Стосовно "Велюру", мер Черкас мав на увазі елітний ресторан нардепа Миколи Тищенка (фракція "Слуга народу"), який працює попри карантин і його відвідують відомі в політичних колах люди.
Передісторія:
- Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.
- У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
- Мер Черкас Анатолій Бондаренко в свою чергу заявив, що ослаблення карантину в місті безпечно, а правоохоронних органів він не боїться.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією.
- Мер Черкас розмістив на своїй сторінці в соцмережі скріншот погроз нібито від Сергія Трофімова.