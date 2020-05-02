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Мер Черкас: Міська влада з поліцією закривала "Епіцентр", але він відкрився

Субота, 2 травня 2020, 23:41
Facebook Бондаренка

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заявляє, що на початку карантину міська влада з поліцією закривали в місті будівельний гіпермаркет "Епіцентр", однак через день він знову відкрився.

Джерело: інтерв'ю Бондаренка "Українській правді"

Пряма мова: "Коли Кабмін прийняв постанову про карантин, і коли у нас перші дні він почав працювати, ми закрили його ("Епіцентр" – ред.) разом з поліцією. Ми закрили його! Але ж зрозуміло, що потім все це діло працює, він відкрився, і у нас шалені там черги".

"Ми його закривали у перший же день. Навіть наш начальник поліції Олександр Кокоба працював над цим питанням".

"Ми їх закрили на один день, а далі вони відкривалися і спокійно собі працювали".

Деталі: На питання, як це можливо і чи хтось "кришував" "Епіцентр", Бондаренко відповів: "Я не можу цього знати, тому що займався іншими справами: господарськими справами, поповненням бюджету, лікарнями".

Відповідаючи на питання, чи діють уже в місті послаблення карантину, введені міською владою з 1 травня, мер зазначив, що "не так легко запустити те підприємство, яке не працювало півтора місяця".

Пряма мова: "Ми прийняли це рішення, але коли я спілкувався з нашими підприємцями, вони сказали, що їм потрібно десь чотири-п'ять днів, щоб просто почати працювати. Так само і з продуктовими ринками, яким дозволив працювати Кабінет міністрів, тому що продукції поки що немає.

Тобто можна сказати, що ми послабили, але підприємства міста не готові надавати свої послуги в повному обсязі".

Передісторія:

  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня. Серед іншого, у місті дозволили відновити роботу магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання та інших електротоварів.
  • У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку жорсткою реакцією, а президент Володимир Зеленський - юридичними наслідками
  • Нещодавно власник "Епіцентру", народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".
  • У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.

Українська правда
Теми: Черкаситоргівля


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