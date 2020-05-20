Рамки, термометрия и маски: в Мариинском парке готовятся к пресс-конференции Зеленского
В Мариинском парке готовятся к пресс-конференции президента Владимира Зеленского – там поставили заборы и рамки металлоискателей, дежурит полиция, а журналистам на входе меряют температуру и раздают маски с перчатками.
Источник: журналисты "Украинской правды" с места события
Детали: На лужайке перед Мариинским дворцом установили сцену и стулья для журналистов, там также смонтировали большие белые буквы "Зе" с восклицательным знаком.
На входе стоят рамки металлоискателей, а саму территорию с самого утра проверяли кинологи.
Пресконференція ЗЕ pic.twitter.com/nDxrFfEBVD— Roman Kravets (@RomanKravets) May 20, 2020
Для президента на небольшом сером пьедестале поставили стул и небольшой столик. За спиной Зеленского – флаг Украины и штандарт президента, а также буквы "Зе".
Стулья для журналистов расставили на расстоянии друг от друга.
Также на территории вблизи Мариинского дворца обустроили фудкорт.
Сам Мариинский парк частично перекрыт, дальше фонтана людей не пускают.
Рядом с фонтаном активисты из сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" развернули большой баннер со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк".
У каждого, кто заходит на территорию парка, полиция проверяет документы.
Пресс-конференция президента запланирована на 10:30.
Что было раньше: Ряду СМИ отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского, объяснив это карантином. Но, например, главный редактор "Шарий.нет" Ольга Шарий заявила, что получила аккредитацию на это мероприятие.
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Предыстория:
- 21 апреля в Украине состоялся 2 тур выборов президента, на которых победил Владимир Зеленский.
- 31 августа телеканал "1+1" показал записанное интервью с Зеленским, посвященное 100 дням его работы.
- 10 октября 2019 года Зеленский дал пресс-конференцию на столичном фудкорте.