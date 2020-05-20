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Рамки, термометрия и маски: в Мариинском парке готовятся к пресс-конференции Зеленского

Среда, 20 мая 2020, 09:53
Рамки, термометрия и маски: в Мариинском парке готовятся к пресс-конференции Зеленского

В Мариинском парке готовятся к пресс-конференции президента Владимира Зеленского – там поставили заборы и рамки металлоискателей, дежурит полиция, а журналистам на входе меряют температуру и раздают маски с перчатками.

Источник: журналисты "Украинской правды" с места события 

Детали: На лужайке перед Мариинским дворцом установили сцену и стулья для журналистов, там также смонтировали большие белые буквы "Зе" с восклицательным знаком.  

 
Фото Яна Доброносова 

На входе стоят рамки металлоискателей, а саму территорию с самого утра проверяли кинологи.

Для президента на небольшом сером пьедестале поставили стул и небольшой столик. За спиной Зеленского – флаг Украины и штандарт президента, а также буквы "Зе".

 
Фото ДМИТРИЯ лАРИНА, уп

Стулья для журналистов расставили на расстоянии друг от друга.

 
Фото ДМИТРИЯ лАРИНА, уп

Также на территории вблизи Мариинского дворца обустроили фудкорт. 

 
Фото ДМИТРИЯ лАРИНА, уп

Сам Мариинский парк частично перекрыт, дальше фонтана людей не пускают. 

 
Фото Романа Кравца, УП 

Рядом с фонтаном активисты из сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" развернули большой баннер со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк". 

 
Фото Романа Кравца, УП 

У каждого, кто заходит на территорию парка, полиция проверяет документы. 

 
Фото Романа Кравца, УП 

Пресс-конференция президента запланирована на 10:30. 

Что было раньше: Ряду СМИ отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского, объяснив это карантином. Но, например, главный редактор "Шарий.нет" Ольга Шарий заявила, что получила аккредитацию на это мероприятие. 

Читайте также: 14 часов на фудкорте. Главное из того, что Зеленский сказал журналистам

Предыстория: 

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийСМИ
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