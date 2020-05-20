Все разделы
Укр / Рус

Рамки, термометрия и маски: в Мариинском парке готовятся к пресс-конференции Зеленского

Среда, 20 мая 2020, 09:53

В Мариинском парке готовятся к пресс-конференции президента Владимира Зеленского – там поставили заборы и рамки металлоискателей, дежурит полиция, а журналистам на входе меряют температуру и раздают маски с перчатками.

Источник: журналисты "Украинской правды" с места события 

Детали: На лужайке перед Мариинским дворцом установили сцену и стулья для журналистов, там также смонтировали большие белые буквы "Зе" с восклицательным знаком.  

 
Фото Яна Доброносова 

На входе стоят рамки металлоискателей, а саму территорию с самого утра проверяли кинологи.

Для президента на небольшом сером пьедестале поставили стул и небольшой столик. За спиной Зеленского – флаг Украины и штандарт президента, а также буквы "Зе".

 
Фото ДМИТРИЯ лАРИНА, уп

Стулья для журналистов расставили на расстоянии друг от друга.

 
Фото ДМИТРИЯ лАРИНА, уп

Также на территории вблизи Мариинского дворца обустроили фудкорт. 

 
Фото ДМИТРИЯ лАРИНА, уп

Сам Мариинский парк частично перекрыт, дальше фонтана людей не пускают. 

 
Фото Романа Кравца, УП 

Рядом с фонтаном активисты из сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" развернули большой баннер со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк". 

 
Фото Романа Кравца, УП 

У каждого, кто заходит на территорию парка, полиция проверяет документы. 

 
Фото Романа Кравца, УП 

Пресс-конференция президента запланирована на 10:30. 

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

Кислица о "крымской" видеоконференции РФ в Совбезе ООН: Выстрел в ногу

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 мм и 82 мм — ООС

За сутки в мире подтверждено 94 813 новых случаев COVID-19

видеоСБУ задержала всемирно известного хакера

фото, видеоТимошенко вместо работы в парламенте провела день в спа-отеле на Львовщине – "Схемы"

Все главные новости...
Зеленский
Резников: Зеленский готов к "нормандской встрече" и по видеоконференции
Все меньше шуток, все больше усталости. Фотоистория года президента Зеленского
Издание Шария аккредитовали на пресс-конференцию к Зеленскому, ряд СМИ - нет
Последние новости
09:59
При каких условиях можно работать в офисе. Объясняет МОЗ
09:53
фото Рамки, термометрия и маски: в Мариинском парке готовятся к пресс-конференции Зеленского
09:52
Шмыгаль: "Энергоатом" получает 1 миллиард убытков каждый месяц
09:36
Во Франции предлагают штрафовать на 300 евро за выброшенные под ноги маски
09:32
Сезонные работники из Румынии устроили протест в Германии
09:20
Официальный курс: гривня укрепляется, НБУ покупает валюту
09:09
Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей
09:06
документВ деле против Стерненко не было обещанного отвода Венедиктовой – Офис генпрокурора
09:02
В среду половину Украины покропят дожди
08:58
Количество инфицированных коронавирусом в Германии упало до 11 тысяч
Все новости...