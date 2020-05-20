Рамки, термометрия и маски: в Мариинском парке готовятся к пресс-конференции Зеленского
В Мариинском парке готовятся к пресс-конференции президента Владимира Зеленского – там поставили заборы и рамки металлоискателей, дежурит полиция, а журналистам на входе меряют температуру и раздают маски с перчатками.
Источник: журналисты "Украинской правды" с места события
Детали: На лужайке перед Мариинским дворцом установили сцену и стулья для журналистов, там также смонтировали большие белые буквы "Зе" с восклицательным знаком.
На входе стоят рамки металлоискателей, а саму территорию с самого утра проверяли кинологи.
Для президента на небольшом сером пьедестале поставили стул и небольшой столик. За спиной Зеленского – флаг Украины и штандарт президента, а также буквы "Зе".
Стулья для журналистов расставили на расстоянии друг от друга.
Также на территории вблизи Мариинского дворца обустроили фудкорт.
Сам Мариинский парк частично перекрыт, дальше фонтана людей не пускают.
Рядом с фонтаном активисты из сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" развернули большой баннер со словами "Зеленский, признай слив дела Гандзюк".
У каждого, кто заходит на территорию парка, полиция проверяет документы.
Пресс-конференция президента запланирована на 10:30.