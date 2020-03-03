Сутички у Нових Санжарах: підозри отримали вже 10 осіб

Правоохоронці оголосили про підозри 10 учасникам сутичок поблизу медичного центру у селищі Нові Санжари на Полтавщині, половина підозрюваних перебуває під домашнім арештом.

Джерело: поліція Полтавської області

Дослівно: "Поліція Полтавщини розслідує 8 кримінальних проваджень, пов’язаних із подіями у Нових Санжарах. На сьогодні підозри у скоєнні злочинів отримали 10 осіб".

Деталі: Зокрема, на сьогодні двом особам оголосили про підозри у скоєнні хуліганських дій (ст. 296 ККУ) та ще двом – у блокуванні транспортних комунікацій (ст. 279 ККУ).

Поліція розслідує провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства); ст. 293 (групове порушення громадського порядку); ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ.

А також за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу); ч. 1 ст. 294 (масові заворушення); ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ.

Що було раніше: П’ятьом фігурантам вручили підозри у скоєнні масового заворушення (ст. 294 ККУ). Чотирьох з них взяли під нічний домашній арешт. Клопотання про обрання запобіжного заходу для п’ятої особи суд не задовольнив.

Домашній арешт із забороною залишати місце проживання вночі отримав також підозрюваний у посяганні на життя поліцейського (ст. 348 ККУ).

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