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Комітет Сенату хоче отримати інформацію про роботу Байдена-молодшого в Україні

Четвер, 21 травня 2020, 02:35

Комітет Сенату Конгресу США хоче отримати документи щодо роботи Хантера Байдена, сина суперника президента США Дональда Трампа на виборах Джо Байдена, в енергетичній компанії Burisma

Джерело: "Голос Америки", Deutsche Welle

Деталі: Відповідне рішення комітет ухвалив 20 травня. Більшістю голосів вирішили направити повістку для отримання інформації від компанії Blue Star Strategies, яка співпрацювала з Burisma.

Компанія має надати вказані документи, в іншому випадку їй загрожують штрафні санкції. 

Підтримали рішення всі республіканці, які мають більшість у комітеті з внутрішньої безпеки і питань державного управління. Демократи ж висловились проти.

Більшість комітету хоче розслідувати підозри про наявність конфлікту інтересів між роботою Хантера Байдена в Україні та роботою його батька на посаді віцепрезидента в українському напрямку за часів Барака Обами. 

Що було раніше: 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

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Передісторія:

  • Хантер Байден син колишнього віцепрезидента США, а тепер кандидат у президенти США Джо Байдена, 2014 році став одним із членів Наглядової ради компанії Burisma, яка належить українському мільйонеру Миколі Злочевському та у часи генпрокурора Віктора Шокіна була об’єктом кількох кримінальних справ.
  • 16 лютого 2016 року президент Порошенко попросив Шокіна піти з посади, бо його відомство "не змогло заручитися довірою суспільства".
  • У 2018 році Джо Байден розповів, що погрожував українським лідерам не дати кредит, якщо вони не звільнять Шокіна.
  • Після цього Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії Burisma під тиском з боку США.
  • В НАБУ повідомляли, що розслідування щодо компанії Burisma Limited не стосується періоду, коли син Байдена Хантер був одним із членів Наглядової ради цієї компанії.

Українська правда
Теми: СШАБайденТрамп


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