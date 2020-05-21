Комітет Сенату хоче отримати інформацію про роботу Байдена-молодшого в Україні

Комітет Сенату Конгресу США хоче отримати документи щодо роботи Хантера Байдена, сина суперника президента США Дональда Трампа на виборах Джо Байдена, в енергетичній компанії Burisma

Джерело: "Голос Америки", Deutsche Welle

Деталі: Відповідне рішення комітет ухвалив 20 травня. Більшістю голосів вирішили направити повістку для отримання інформації від компанії Blue Star Strategies, яка співпрацювала з Burisma.

Компанія має надати вказані документи, в іншому випадку їй загрожують штрафні санкції.

Підтримали рішення всі республіканці, які мають більшість у комітеті з внутрішньої безпеки і питань державного управління. Демократи ж висловились проти.

Більшість комітету хоче розслідувати підозри про наявність конфлікту інтересів між роботою Хантера Байдена в Україні та роботою його батька на посаді віцепрезидента в українському напрямку за часів Барака Обами.

Що було раніше: 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

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