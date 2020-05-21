Комитет Сената Конгресса США хочет получить документы о работе Хантера Байдена, сына соперника президента США Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, в энергетической компании Burisma

Источник: "Голос Америки", Deutsche Welle

Детали: Соответствующее решение комитет принял 20 мая. Большинством голосов решили направить повестку для получения информации от компании Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma.

Компания должна предоставить указанные документы, в противном случае ей грозят штрафные санкции.

Поддержали решение все республиканцы, имеющие большинство в комитете по внутренней безопасности и вопросам государственного управления. Демократы же высказались против.

Большинство комитета хочет расследовать подозрения о наличии конфликта интересов между работой Хантера Байдена в Украине и работой его отца на должности вице-президента в украинском направлении во времена Барака Обамы.

Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

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