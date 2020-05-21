Комитет Сената хочет получить информацию о работе Байдена-младшего в Украине
Комитет Сената Конгресса США хочет получить документы о работе Хантера Байдена, сына соперника президента США Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, в энергетической компании Burisma
Источник: "Голос Америки", Deutsche Welle
Детали: Соответствующее решение комитет принял 20 мая. Большинством голосов решили направить повестку для получения информации от компании Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma.
Компания должна предоставить указанные документы, в противном случае ей грозят штрафные санкции.
Поддержали решение все республиканцы, имеющие большинство в комитете по внутренней безопасности и вопросам государственного управления. Демократы же высказались против.
Большинство комитета хочет расследовать подозрения о наличии конфликта интересов между работой Хантера Байдена в Украине и работой его отца на должности вице-президента в украинском направлении во времена Барака Обамы.
Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
Читайте также: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа
Предыстория:
- Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидат в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- 16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.
- После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
- В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.