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Комитет Сената хочет получить информацию о работе Байдена-младшего в Украине

Четверг, 21 мая 2020, 02:35
Комитет Сената хочет получить информацию о работе Байдена-младшего в Украине

Комитет Сената Конгресса США хочет получить документы о работе Хантера Байдена, сына соперника президента США Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, в энергетической компании Burisma

Источник: "Голос Америки", Deutsche Welle

Детали: Соответствующее решение комитет принял 20 мая. Большинством голосов решили направить повестку для получения информации от компании Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma.

Компания должна предоставить указанные документы, в противном случае ей грозят штрафные санкции.

Поддержали решение все республиканцы, имеющие большинство в комитете по внутренней безопасности и вопросам государственного управления. Демократы же высказались против.

Большинство комитета хочет расследовать подозрения о наличии конфликта интересов между работой Хантера Байдена в Украине и работой его отца на должности вице-президента в украинском направлении во времена Барака Обамы.

Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Предыстория:

  • Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидат в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
  • В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Украинская правда

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Темы: СШАБайденТрамп
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