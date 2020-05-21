Комитет Сената Конгресса США направил повестку в рамках расследования о работе Хантера Байдена, сына соперника президента США Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, в энергетической компании Burisma.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Поддержали решение все республиканцы, которые имеют большинство в комитете по внутренней безопасности и вопросам государственного управления. Демократы же высказались против.

Цель повестки: получение информации от компании Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma.

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Предыстория: