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Комитет Сената хочет получить информацию о работе Байдена-младшего в Burisma

Четверг, 21 мая 2020, 02:35

Комитет Сената Конгресса США направил повестку в рамках расследования о работе Хантера Байдена, сына соперника президента США Дональда Трампа на выборах Джо Байдена, в энергетической компании Burisma.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Поддержали решение все республиканцы, которые имеют большинство в комитете по внутренней безопасности и вопросам государственного управления. Демократы же высказались против.

Цель повестки: получение информации от компании Blue Star Strategies, которая сотрудничала с Burisma.

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Предыстория:

  • Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидат в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николай Злочевский и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.
  • В НАБУ сообщали, что расследование в отношении компании Burisma Limited не касается периода, когда сын Байдена Хантер был одним из членов Наблюдательного совета этой компании.

Украинская правда
Темы: СШАБайденТрамп


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