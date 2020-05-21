З "короля контрабанди" Альперіна зняли усі зобов’язання – ЦПК
Четвер, 21 травня 2020, 21:51
Суддя ВАКС Сергій Мойсак зняв з "короля контрабанди" Вадима Альперіна електронний браслет і скасував зобов’язання.
Джерело: Центр протидії корупції
Деталі: В Антикорсуді вирішували питання подовження запобіжного заходу "королю контрабанди" Вадиму Альперіну.
Суддя Мойсак скасував усі зобов’язання, зокрема й електронний браслет. Тож Альперіна "тримає" лише застава.
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Нагадаємо:
- 16 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула з "короля контрабанди" лише 35 млн замість, тобто половину застави. А розмір нової застави збільшили до 76 млн грн.
- 26 листопада детективи НАБУ затримали 10 осіб за підозрою в скоєнні злочинів, пов'язаних з порушенням митного законодавства.
- 27 листопада НАБУ затримало Вадима Альперіна, коли він з адвокатом прийшов до слідчих. За даними слідства, він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. Схема завдала інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.
- 28 листопада Альперіну оголосили підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України ("зловживання владою або службовим становищем").
- Тоді, в листопаді 2019 року, президент України Володимир Зеленський назвавАльперіна "одним із хрещених батьків контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" тим, хто допоможе його спіймати.