С "короля контрабанды" Альперина сняли все обязательства – ЦПК

Судья ВАКС Сергей Мойсак снял с "короля контрабанды" Вадима Альперина электронный браслет и отменил обязательства.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: В Антикорсуде решали вопрос продления меры пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину.

Судья Мойсак отменил все обязательства, в том числе электронный браслет. Поэтому Альперина "держит" только залог.

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Напомним: