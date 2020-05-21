С "короля контрабанды" Альперина сняли все обязательства – ЦПК
Четверг, 21 мая 2020, 21:51
Судья ВАКС Сергей Мойсак снял с "короля контрабанды" Вадима Альперина электронный браслет и отменил обязательства.
Источник: Центр противодействия коррупции
Детали: В Антикорсуде решали вопрос продления меры пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину.
Судья Мойсак отменил все обязательства, в том числе электронный браслет. Поэтому Альперина "держит" только залог.
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Напомним:
- 16 апреля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала с "короля контрабанды" только 35 млн, то есть половину залога! А размер нового залога увеличили до 76 млн грн.
- 26 ноября детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
- 27 нобря Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.
- 28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").
- Тогда, в ноябре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский назвалАльперина "одним из крестных отцов контрабанды" и пообещал "ценный подарок" тем, кто поможет его поймать.