У Зеленского заявили, что только 6 областей не готовы смягчать карантин
Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению карантина.
Источник: совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, сообщает сайт президента
Дословно: "В частности, речь шла о том, что шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности. Это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь. Эти регионы не отвечают критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количеству тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе.
В других областях позволяют определенные смягчения, однако не обязывают к ним, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации.
Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон. Все это – при условии соблюдения мер безопасности".
Что предшествовало: В субботу на сайте Минздрава была обнародована таблица, согласно которой критериям о введении второго этапа снятия карантина не соответствовало 9 областей Украины.
В частности, в список МОЗ вошли Днепропетровская, Донецкая и Луганская области, о которых не упоминается в сообщении пресс-службы президента.
Предыстория:
- По состоянию на утро 22 мая 11 областей Украины и Киев были не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавирусом.
- Вечером стало известно, что в этом перечне уже нет Днепропетровской области, а позже - Николаевской и Хмельницкой.
- 23 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.