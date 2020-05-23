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У Зеленского заявили, что только 6 областей не готовы смягчать карантин

Суббота, 23 мая 2020, 16:20
У Зеленского заявили, что только 6 областей не готовы смягчать карантин

Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области не готовы к смягчению карантина.

Источник: совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, сообщает сайт президента

Дословно: "В частности, речь шла о том, что шесть областей не готовы к смягчению мер безопасности. Это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь. Эти регионы не отвечают критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количеству тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе.

В других областях позволяют определенные смягчения, однако не обязывают к ним, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации.

Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон. Все это – при условии соблюдения мер безопасности".

Что предшествовало: В субботу на сайте Минздрава была обнародована таблица, согласно которой критериям о введении второго этапа снятия карантина не соответствовало 9 областей Украины.

В частности, в список МОЗ вошли Днепропетровская, Донецкая и Луганская области, о которых не упоминается в сообщении пресс-службы президента.

 
сайт Минздрава

Предыстория:

  • По состоянию на утро 22 мая 11 областей Украины и Киев были не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавирусом.
  • Вечером стало известно, что в этом перечне уже нет Днепропетровской области, а позже - Николаевской и Хмельницкой. 
  • 23 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийкарантин
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