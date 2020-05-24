Екснардеп Чорновол каже, що проти неї розслідують ще одне провадження
Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що ДБР займається розслідуванням щодо її нагрудного автомата.
Джерело: Чорновол в ефірі hromadske з акції протесту "Руху опору капітуляції"
Пряма мова: "Нещодавно я дізналась, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза стосовно мого нагрудного автомата. Я намагалась з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, яке датоване 16 жовтня 2014 року.
Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, нелегальний".
Деталі: За її словами, справою займається ДБР.
Вона додала, що на акції протесту перебуває легально. У п'ятницю, 22 травня, суд дозволив Чорновол перебувати у Києві.
Що передувало: 24 квітня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту екснардепа Тетяни Чорновол і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Передісторія:
- Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
- Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.