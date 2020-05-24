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Екснардеп Чорновол каже, що проти неї розслідують ще одне провадження

Неділя, 24 травня 2020, 16:26
Екснардеп Чорновол каже, що проти неї розслідують ще одне провадження

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що ДБР займається розслідуванням щодо її нагрудного автомата.

Джерело: Чорновол в ефірі hromadske з акції протесту "Руху опору капітуляції"

Пряма мова: "Нещодавно я дізналась, що проти мене ще порушили справу, в якій зараз проводиться експертиза стосовно мого нагрудного автомата. Я намагалась з'ясувати, в чому суть, бо автомат легальний. Він нагородний, у нього є посвідчення, яке датоване 16 жовтня 2014 року.

Зараз я з'ясувала, що мені інкримінують те, що цей автомат був захоплений у бою, отже, нелегальний".

Деталі: За її словами, справою займається ДБР.

Вона додала, що на акції протесту перебуває легально. У п'ятницю, 22 травня, суд дозволив Чорновол перебувати у Києві.

Що передувало: 24 квітня Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту екснардепа Тетяни Чорновол і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Передісторія:

  • Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
  • Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
  • Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
  • У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.

Українська правда

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Теми: Чорновол ТетянаДБРзброя
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