Суд змінив цілодобовий домашній арешт Чорновол на нічний
Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту екснардепа Тетяни Чорновол і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Джерело: трансляція засідання суду 24 квітня
Деталі: Згідно з рішенням, яке оголосив суддя Іван Рибак, Чорновол має перебувати вдома з 22 до 6-ї ранку (термін дії - до 8 червня). Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.
Суд також повторно наклав на Чорновол зобов'язання, як то з'являтися за викликом до слідчого та в суд, не спілкуватися зі свідками, здати закордонні паспорти тощо.
Повний текст ухвали оголосять 30 квітня.
При заслуховуванні сторін суддя цікавився у сторони обвинувачення, чи врахували прокурори той факт, що на утриманні Тетяни є батьки і двоє малолітніх дітей, а також наголошував на репутації народних депутатів, які висловлювали бажання взяти Чорновол на поруки.
Після засідання Чорновол, роздаючи коментарі, жартувала, що тепер у світлу пору зможе продовжувати ставити незручні запитання заступнику в.о. керівника Державного бюро розслідувань ексадвокату Віктора Януковича Олександру Бабікову.
Що передувало: Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народного депутата Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.
Передісторія:
- Слідчі ДБР 10 квітня на світанку провели обшук у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі щодо смерті чоловіка в офісі "Партії регіонів" під час Революції гідності.
- Після цього у ДБР повідомили їй про підозру у вбивстві під час пожежі в офісі "Партії регіонів" в 2014 році.
- Експрезидент Петро Порошенко звинуватив ДБР у брехні та вважає кримінальне провадження проти Чорновол спробою переписати історію під диктовку Кремля.
- У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав повідомлення Чорновол підозри у вбивстві неадекватними та ганебними, і у зв'язку з цим запропонував першому заступнику директора ДБР Олександру Бабікову залишити державну службу.