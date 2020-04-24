Суд змінив цілодобовий домашній арешт Чорновол на нічний

Київський апеляційний суд частково задовольнив апеляцію захисту екснардепа Тетяни Чорновол і змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Джерело: трансляція засідання суду 24 квітня

Деталі: Згідно з рішенням, яке оголосив суддя Іван Рибак, Чорновол має перебувати вдома з 22 до 6-ї ранку (термін дії - до 8 червня). Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Суд також повторно наклав на Чорновол зобов'язання, як то з'являтися за викликом до слідчого та в суд, не спілкуватися зі свідками, здати закордонні паспорти тощо.

Повний текст ухвали оголосять 30 квітня.

При заслуховуванні сторін суддя цікавився у сторони обвинувачення, чи врахували прокурори той факт, що на утриманні Тетяни є батьки і двоє малолітніх дітей, а також наголошував на репутації народних депутатів, які висловлювали бажання взяти Чорновол на поруки.

Після засідання Чорновол, роздаючи коментарі, жартувала, що тепер у світлу пору зможе продовжувати ставити незручні запитання заступнику в.о. керівника Державного бюро розслідувань ексадвокату Віктора Януковича Олександру Бабікову.

Що передувало: Суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк відправив колишню народного депутата Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці.

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