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Экс-нардеп Чорновол говорит, что против нее расследуют еще одно производство

Воскресенье, 24 мая 2020, 16:26

Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что ГБР занимается расследованием в отношении ее нагрудного автомата.

Источник: Чорновол в эфире hromadske с акции протеста "Рух опору капітуляції"

Прямая речь: "Недавно я узнала, что против меня еще возбудили дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего нагрудного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014 года.

Сейчас я выяснила, что мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, нелегальный".

Детали: По ее словам, делом занимается ГБР.

Она добавила, что на акции протеста находится легально. В пятницу, 22 мая, суд разрешил Чорновол находиться в Киеве.

Что предшествовало: 24 апреля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.

Украинская правда
Темы: ЧерноволГБРоружие


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