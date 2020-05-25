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Говорити про концерти зможемо після 22 червня – голова МОЗ

Понеділок, 25 травня 2020, 09:35
Говорити про концерти зможемо після 22 червня – голова МОЗ

Дозволити проводити концерти в Україні поки що неможливо, ближче до 22 червня зможуть розглянути питання такого пом’якшення карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 25 травня

Деталі: Міністра запитали, коли дозволять проводити концерти і чи відбудеться концерт Ленні Кравіца, призначений на 13 червня.  

Пряма мова Степанова: "13 червня навряд чи, це неможливо. Виходячи з нашої постанови щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачене на таких етапах, які у нас є сьогодні, або на тому етапі, який у нас буде з 1 червня чи після 10 червня.

Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – як саме, в який спосіб можна дозволити великі заходи, в які строки і за яких умов".

Передісторія:

  • Із 22 травня до 22 червня в Україні діє адаптивний карантин, впродовж якого в регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
  • Загалом із 22 травня запроваджено другий етап пом’якшень.Перше послаблення карантину Кабінет міністрів зробив з 11 травня.
  • МОЗ планує починати наступні етапи послаблення з 1 червня, 10 червня, й 21 червня.
  • Масові заходи в Україні будуть відновлювати на останніх етапах карантинних обмежень, говорив заступник голови МОЗ, головний санлікар Віктор Ляшко. 

Олена Рощенко, УП
Теми: карантинкоронавірусМОЗ
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