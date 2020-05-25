Говорити про концерти зможемо після 22 червня – голова МОЗ

Дозволити проводити концерти в Україні поки що неможливо, ближче до 22 червня зможуть розглянути питання такого пом’якшення карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 25 травня

Деталі: Міністра запитали, коли дозволять проводити концерти і чи відбудеться концерт Ленні Кравіца, призначений на 13 червня.

Пряма мова Степанова: "13 червня навряд чи, це неможливо. Виходячи з нашої постанови щодо карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачене на таких етапів, які у нас є сьогодні або тому етапі, який у нас буде з 1 червня чи після 10 червня.

Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня – як саме, в який спосіб можна дозволити великі заходи, в які строки і за яких умов".