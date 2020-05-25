Все разделы
Укр / Рус

Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава

Понедельник, 25 мая 2020, 09:35

Разрешить проводить концерты в Украине пока невозможно, ближе к 22 июня смогут рассмотреть вопрос такого смягчения карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 мая

Детали: Министра спросили, когда позволят проводить концерты и состоится ли концерт Ленни Кравица, назначенный на 13 июня.

Прямая речь Степанова: "13 июня вряд ли, это невозможно. Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на таких этапах, которые у нас есть сегодня или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня.

Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Фото, видеоВ Киеве открылось метро

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

Все главные новости...
Последние новости
09:53
видеоПапа Римский впервые с начала карантина прочитал молитву для паломников
09:35
Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава
09:32
Срок подачи документов на руководителя НСЗУ продолжили – Степанов
09:26
В Италии существенно упала суточная смертность от коронавируса
09:16
Трамп остался без зарплаты: все ушло на борьбу с COVID-19
09:10
Официальный курс валют: гривня немного укрепилась
09:04
За воскресенье в Украине было меньше и новых случаев COVID-19, и выздоровевших
08:49
Президент Австрии нарушил карантин, засидевшись в ресторане
08:28
видео, фотоХарьковское метро тоже возобновило работу
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: открытие метро, протест на Майдане
Все новости...