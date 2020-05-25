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Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава

Понедельник, 25 мая 2020, 09:35
Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава

Разрешить проводить концерты в Украине пока невозможно, ближе к 22 июня смогут рассмотреть вопрос такого смягчения карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 25 мая

Детали: Министра спросили, когда позволят проводить концерты и состоится ли концерт Ленни Кравица, назначенный на 13 июня.

Прямая речь Степанова: "13 июня вряд ли, это невозможно. Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на таких этапах, которые у нас есть сегодня, или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня.

Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня – как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях".

Предыстория:

  • С 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
  • В целом с 22 мая начался второй этап смягчений карантина. Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.
  • Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления с 1 июня, 10 июня и 21 июня.
  • Массовые мероприятия в Украине будут возобновлять на последних этапах карантина, говорил заместитель главы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко.

Алена Рощенко, УП

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Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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