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Як вдома: платні "апартаменти" відкрилися в Чернігівському СІЗО

Понеділок, 25 травня 2020, 16:11

У Чернігівському слідчому ізоляторі з’явилися платні камери, місяць життя у поліпшених умовах коштуватиме ув’язненим 3500 гривень.

Джерело: пресслужба Мін’юсту

Пряма мова заступниці міністра юстиції Олени Висоцької: "Старт проєкту відбувся на базі державної установи "Київський слідчий ізолятор" 8 травня 2020 року, 19 травня до проєкту приєднався Львівський слідчий ізолятор і 25 травня Чернігівський СІЗО. На черзі Харків і Одеса".

Деталі: Вона повідомила, що у Чернігівському СІЗО вартість платних камер складатиме: за 1 добу - 500 грн; за тиждень - 1600 грн; за місяць - 3500 грн.

За цю плату ув’язненим будуть надаватися місця у камерах з поліпшеними побутовими умовами.

Зокрема, у платних камерах збільшена норма площі на одного ув’язненого, відгороджений санвузлол та є мінімальний набір необхідних побутових умов.

Кошти за ці послуги направлятимуть на поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики і тд.

Висоцька додала, що проєкт триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами у міністерстві вирішать, чи варто продовжувати ініціативу.

Передісторія:

  • У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.
  • Згодом повідомлялося, що платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО. 
  • З 8 травня у Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених, але за них доведеться платити.
  • 19 травня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО.
  • 18 травня міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.

Українська правда
Теми: Мін'юстМалюськав'язниця


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