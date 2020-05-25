Як вдома: платні "апартаменти" відкрилися в Чернігівському СІЗО
У Чернігівському слідчому ізоляторі з’явилися платні камери, місяць життя у поліпшених умовах коштуватиме ув’язненим 3500 гривень.
Джерело: пресслужба Мін’юсту
Пряма мова заступниці міністра юстиції Олени Висоцької: "Старт проєкту відбувся на базі державної установи "Київський слідчий ізолятор" 8 травня 2020 року, 19 травня до проєкту приєднався Львівський слідчий ізолятор і 25 травня Чернігівський СІЗО. На черзі Харків і Одеса".
Деталі: Вона повідомила, що у Чернігівському СІЗО вартість платних камер складатиме: за 1 добу - 500 грн; за тиждень - 1600 грн; за місяць - 3500 грн.
За цю плату ув’язненим будуть надаватися місця у камерах з поліпшеними побутовими умовами.
Зокрема, у платних камерах збільшена норма площі на одного ув’язненого, відгороджений санвузлол та є мінімальний набір необхідних побутових умов.
Кошти за ці послуги направлятимуть на поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики і тд.
Висоцька додала, що проєкт триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами у міністерстві вирішать, чи варто продовжувати ініціативу.
Передісторія:
- У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.
- Згодом повідомлялося, що платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО.
- З 8 травня у Київському СІЗО запрацювали камери з поліпшеними побутовими умовами для ув’язнених, але за них доведеться платити.
- 19 травня міністр юстиції Денис Малюська під час візиту на Львівщину перевірив слідчий ізолятор та платну камеру СІЗО.
- 18 травня міністр юстиції Денис Малюська попросив привезти йому обід з Лук’янівського СІЗО, щоб перевірити чим годують ув‘язнених.