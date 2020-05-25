Як вдома: платні "апартаменти" відкрилися в Чернігівському СІЗО

У Чернігівському слідчому ізоляторі з’явилися платні камери, місяць життя у поліпшених умовах коштуватиме ув’язненим 3500 гривень.

Джерело: пресслужба Мін’юсту

Пряма мова заступниці міністра юстиції Олени Висоцької: "Старт проєкту відбувся на базі державної установи "Київський слідчий ізолятор" 8 травня 2020 року, 19 травня до проєкту приєднався Львівський слідчий ізолятор і 25 травня Чернігівський СІЗО. На черзі Харків і Одеса".

Деталі: Вона повідомила, що у Чернігівському СІЗО вартість платних камер складатиме: за 1 добу - 500 грн; за тиждень - 1600 грн; за місяць - 3500 грн.

За цю плату ув’язненим будуть надаватися місця у камерах з поліпшеними побутовими умовами.

Зокрема, у платних камерах збільшена норма площі на одного ув’язненого, відгороджений санвузлол та є мінімальний набір необхідних побутових умов.

Кошти за ці послуги направлятимуть на поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики і тд.

Висоцька додала, що проєкт триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами у міністерстві вирішать, чи варто продовжувати ініціативу.

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