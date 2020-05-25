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Как дома: платные "апартаменты" открылись в Черниговском СИЗО

Понедельник, 25 мая 2020, 16:11
Как дома: платные апартаменты открылись в Черниговском СИЗО

В Черниговском следственном изоляторе появились платные камеры, месяц жизни в улучшенных условиях будет стоить заключенным 3500 гривен.

Источник: пресс-служба министерства юстиции

Прямая речь заместителя министра юстиции Елены Высоцкой: "Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" 8 мая 2020 года, 19 мая в проекту присоединился Львовский следственный изолятор и 25 мая Черниговское СИЗО. На очереди Харьков и Одесса".

Детали: Она сообщила, что в Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.

За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с улучшенными бытовыми условиями.

В частности, в платных камерах увеличена норма площади на одного заключенного, отгороженный санвузлол и есть минимальный набор необходимых бытовых условий.

Средства за эти услуги будут направлять на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тд.

Высоцкая добавила, что проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам в министерстве решат, стоит ли продолжать инициативу.

Предыстория: 

  • В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
  • Позже сообщалось, что платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО.
  • С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.
  • 18 мая министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить чем кормят заключенных.
  • 19 мая Малюська во время визита во Львовскую область проверил следственный изолятор и платную камеру СИЗО.

Украинская правда

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Темы: МинюстМалюськатюрьма
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