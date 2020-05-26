У поліції розповіли подробиці вбивства 7 людей на Житомирщині

Чоловіки, яких розстріляли під час риболовлі на Житомирщині, приїжджали до підозрюваного у вбивстві не перший раз, а один із загиблих приятелював з орендарем ставка близько 10 років, і жодних конфліктів між ними раніше не виникало.

Джерело: пресслужба поліції Житомирської області

Дослівно: "У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 (Умисне вбивство)… поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових дій. Так, на місці події проведено ретельний огляд та вилучено низку слідової інформації, що допоможе відтворити перебіг подій того вечора".

Деталі: Поліція повідомляє, що опитала кілька десятків осіб, як родичів, так і жителів села щодо обставин події.

За словами рідних загиблих, чоловіки виїхали з дому вранці 21 травня для відзначення дня народження одного з них та риболовлі у місці, де вони неодноразово уже бували.

Після стрілянини тіла загиблих лежали у кількох місцях. Двоє чоловіків, 1986 та 1973 р.н., військовослужбовці одного з батальйонів Нацгвардії, на момент загибелі перебували в альтанці, де вечеряли до того усі прибулі та орендар ставка.

Тіла ще двох чоловіків, волонтера, 1976 р.н., та нацгвардійця, 1970 р.н., поліцейські виявили на вході до іншого будинку, де на момент конфлікту шестеро з гостей, у тому числі і названі, уже спали.

Зазначається, що молодший із загиблих був у найбільш давніх і приязних стосунках із підозрюваним. Попередньо, їх знайомство тривало близько 10 років, і жодних конфліктів між ними раніше не виникало.

Інші троє чоловіків, 1970, 1973 та 1990 р.н., лежали на ліжках в одній з кімнат будинку. Обстановка на місці події вказує на те, що подальші події були несподіваними і неочікуваними для загиблих.

Під час огляду місця злочину поліцейські вилучили 6 одиниць вогнепальні зброї. Уся вона була зареєстрована та належала учасникам події. Підозрюваному – гладкоствольна рушниця ИЖ-58 16 калібру. Загиблим – мисливські карабіни "Ремінгтон", "Ругєр", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ. Також під час огляду виявили набої та гільзи, два ножі.

Серед вилученого і три автомобілі: ВАЗ 2121 ("Нива"), що належить підозрюваному, та "Нісан Наваро" і "Шкода Октавія", на яких приїхали відпочивальники.

За словами начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергія Крупєя, наразі слідчі призначили у справі близько двох сотень досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих до комплексних молекулярно-генетичних та балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших.

Згідно з висновками експертів, причинами смерті семи загиблих стали вогнепальні дробові поранення з ушкодженням внутрішніх органів.

Наразі у Головному управлінні Нацполіції Житомирщини створили посилену слідчо-оперативну групу, яка розслідує цю справу.

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