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В полиции рассказали подробности убийства 7 человек на Житомирщине

Вторник, 26 мая 2020, 13:33
В полиции рассказали подробности убийства 7 человек на Житомирщине

Мужчины, которых расстреляли во время рыбалки на Житомирщине, приезжали к подозреваемому в убийстве не первый раз, а один из погибших дружил с арендатором ставка около 10 лет, и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Источник: пресс-служба полиции Житомирской области

Дословно: "В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство)... полицейские провели комплекс следственно-розыскных действий. Так, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и изъят ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера".

Детали: Полиция сообщает, что опросила несколько десятков человек, как родственников, так и жителей села относительно обстоятельств происшествия.

По словам родных погибших, мужчины выехали из дома утром 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки в месте, где они неоднократно уже бывали.

После стрельбы тела погибших лежали в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до этого все прибывшие и арендатор пруда.

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р., полицейские обнаружили на входе в другое здание, где на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали.

Отмечается, что младший из погибших был в наиболее давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство длилось около 10 лет, и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., лежали на кроватях в одной из комнат дома. Обстановка на месте происшествия указывает на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших.

Во время осмотра места преступления полицейские изъяли 6 единиц огнестрельного оружия. Все оно было зарегистрировано и принадлежало участникам события. Подозреваемому – гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим – охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре обнаружили патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежащий подозреваемому, "Нисан навар" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие.

По словам начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергея Крупея, сейчас следователи назначили по делу около двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других.

Согласно выводам экспертов, причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

Сейчас в Главном управлении Нацполиции Житомирщины создали усиленную следственно-оперативную группу, которая расследует это дело.

Предыстория:

  • Около 1:00 22 мая в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ" 7 человек.
  • Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
  • Впоследствии стало известно, что среди погибших – бывшие участники АТО и волонтеры.   
  • Национальная гвардия подтвердила, что трое из семи погибших во время ночной стрельбы в Житомирской области, являются ее военнослужащими.
  • Подозреваемого арестовали без права залога, дело находится на контроле Офиса генпрокурора.

Украинская правда

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Темы: полицияЖитомирская областьубийство
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