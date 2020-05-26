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Прокурори САП відповіли на звинувачення Венедіктової

Вівторок, 26 травня 2020, 23:42

Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури опублікували відкритий лист у відповідь на відеозвернення генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Прокурори нагадали Венедіктовій, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП та здійснювати дії, які стосуються виконання прокурорами їхніх повноважень.

Дослівно: "Ми категорично не згідні з твердженням генпрокурора щодо нашої бездіяльності, відсутності результатів роботи та звинуваченнями у порушенні розумних строків в кримінальних провадженнях".

 
 
 

Що було раніше:

  • 26 травня Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.
  • Зокрема, Венедіктова згадала провальну справу щодо нинішнього нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, що стосується самовільного захоплення земельної ділянки в Пущі Водиці ще у 2009 році, провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, справу щодо народного депутата Валерія Іщенка, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці" та інші справи щодо топ-посадовців.
  • Генпрокурор називає ці приклади "ганебними випадками бездіяльності САП".
  • Тим часом у САП пообіцяли спростування по кожній секунді відео Венедіктової.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс генпрокурораВенедіктова


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