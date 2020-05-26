Прокурори САП відповіли на звинувачення Венедіктової
Вівторок, 26 травня 2020, 23:42
Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури опублікували відкритий лист у відповідь на відеозвернення генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Джерело: пресслужба САП
Деталі: Прокурори нагадали Венедіктовій, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП та здійснювати дії, які стосуються виконання прокурорами їхніх повноважень.
Дослівно: "Ми категорично не згідні з твердженням генпрокурора щодо нашої бездіяльності, відсутності результатів роботи та звинуваченнями у порушенні розумних строків в кримінальних провадженнях".
Що було раніше:
- 26 травня Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.
- Зокрема, Венедіктова згадала провальну справу щодо нинішнього нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, що стосується самовільного захоплення земельної ділянки в Пущі Водиці ще у 2009 році, провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, справу щодо народного депутата Валерія Іщенка, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці" та інші справи щодо топ-посадовців.
- Генпрокурор називає ці приклади "ганебними випадками бездіяльності САП".
- Тим часом у САП пообіцяли спростування по кожній секунді відео Венедіктової.
Українська правда