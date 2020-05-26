Прокурори САП відповіли на звинувачення Венедіктової

Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури опублікували відкритий лист у відповідь на відеозвернення генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Прокурори нагадали Венедіктовій, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки працівникам САП та здійснювати дії, які стосуються виконання прокурорами їхніх повноважень.

Дослівно: "Ми категорично не згідні з твердженням генпрокурора щодо нашої бездіяльності, відсутності результатів роботи та звинуваченнями у порушенні розумних строків в кримінальних провадженнях".

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